Vakıf Katılım’dan en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle 2016 yılının Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 350 milyon TL tutarındaki üçüncü kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım’ın bu ihracı yurtiçi yatırımcılara yönelik en yüksek tutarlı Kira sertifikası ihracı olma niteliğini taşıyor.

29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile Vakıf Katılım Bankası 350 milyon TL yeni kaynak temin etmiş oldu. 94 gün vadeli ihracın satışı aynı gün içinde tamamlandı. Söz konusu ihraç, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 21 Nisan tarihinde alınmış olan 2 Milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirildi.

Kira sertifikası ihraç sürecini değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş:

“Vakıf Katılım olarak bir yandan hızla şubeleşerek bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, bir yandan da fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda üçüncü kira sertifikası ihracımız olan 350 milyon TL değerindeki yurtiçi piyasada yapılmış en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracımızı aynı gün içinde tamamlayarak bir başarıya daha imza atmış olduk. Sermaye piyasalarından sağlamış olduğumuz bu kaynağı reel sektörün fonlanmasında kullanarak, ekonomimize verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

Katılım bankacılığının pazar payının artırılmasında, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yılın kalan kısmında da yeni ihraçlara devam ederek kira sertifikası piyasasının büyümesine ve faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin derinleşmesine katkı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

Kuruluşumuzun üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen ulaştığımız verimli ve yüksek ivmeli büyüme neticesinde 2017 yılı ilk yarı sonunda 49.7 milyon TL net kara ulaştık. Şu an 26 ilde toplam 49 şubeyle hizmet veriyoruz. Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarına ağırlık vermeye devam ederek yakın zamanda ülke coğrafyamızın büyük bir kısmını kapsamayı hedefliyoruz” dedi.