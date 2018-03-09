Vakıf Katılım’dan rekor kira sertifikası ihracı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 500 milyon TL tutarında tahsisli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım’ın bu ihracı, yurtiçi yatırımcılara yönelik en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı olma özelliği taşıyor.

06 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 120 gün vadeli bu ihraç, Vakıf Katılım’ın Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 1 Mart 2018 tarihinde almış olduğu 5 Milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında başarıyla tamamladığı ilk ihraç işlemi oldu.

“500 milyon TL’lik ihraçla yeni bir rekor kırdık”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu, sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, yeni ürün ve hizmetlerle katılım bankacılığı sistemini çok daha geniş kitlelerle tanıştırmak ve sektörü büyütecek çalışmalar gerçekleştirmek gayretiyle çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda 01 Aralık 2017 tarihinde 450 milyon TL’lik ihraçla kırdığımız rekoru, gerçekleştirdiğimiz 500 milyon TL değerindeki yurtiçi piyasada yapılmış en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracıyla geçerek, yeni bir rekora daha imza attığımız için son derece mutluyuz. Sermaye piyasalarından sağlamış olduğumuz bu kaynağı, reel sektörün fonlanmasında kullanarak ekonomimize verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz” dedi.

2018’e güzel bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Göktaş sözlerini, “Katılım bankacılığının pazar payının artırılmasında, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yılın kalan kısmında da yeni ihraçlara devam ederek, kira sertifikası piyasasının büyümesine ve faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin derinleşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde sürdürdü.