VakıfBank Anadolu Zirveleri’ne Denizli’de devam etti

· Denizli ve çevre illerde Bankanın çalışmalarını yerinde incelemek ve yeni işbirlikleri imzalamak üzere Denizli’de bulunan VakıfBank üst yönetimi, şehrin mülki ve idari amirleri ile önde gelen sanayici ve iş adamlarını da ziyarette bulundu. VakıfBank, program dâhilinde düzenlediği resepsiyonda Denizli Valisi Hasan Karahan, Aile Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bölge görev yapan yargı ve emniyet mensupları, yerel yöneticiler, iş dünyasının temsilcileri ve iş ortaklarını ağırladı.

· Düzenlenen davette konuşan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Denizli Sanayi Odası ile çok önemli işbirlikleri içeren bir protokole imza attıklarını belirtti. Özcan, “Protokol kapsamında Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve toplam büyüklüğü bir milyon metrekareyi bulan arsamızla ilgili 15 yıldır çözüm bekleyen sorunu çok şükür nihayete erdirdik. VakıfBank olarak sahip olduğumuz arsayı Denizli ekonomisine kazandırıyoruz. Buradaki parsellerimizi değerinin oldukça altında bir fiyattan, Denizli Sanayi Odamız aracılığıyla satışa sunuyoruz” dedi.

Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası vizyonuyla çalışmalarını sürdüren VakıfBank, ülke çapında gerçekleştirmeye devam ettiği ‘Anadolu Zirveleri’nin dördüncüsünü Denizli’de düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, Genel Müdür Mehmet Emin Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve VakıfBank Grubu Bağlı Ortaklıklarının Genel Müdürleri; Denizli Valisi Hasan Karahan’ı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ve Denizli iş dünyası temsilcileriyle önemli temaslarda bulundu. Bankanın bölge yönetimi ve şube müdürleriyle de bir araya gelen VakıfBank heyeti, ayrıca bölgede gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran ve yeni yatırımları planlayan toplantılar düzenledi.

Ramazanoğlu: VakıfBank’a OSB’deki araziyi Denizli’ye kazandırdıkları için teşekkür ederim.

Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, VakıfBank resepsiyonunda yaptığı konuşmada, VakıfBank Üst Yönetimi’ne kendilerine ait arsayı Denizli’ye kazandırdıkları için teşekkür ederek; “Kendi bakanlığım döneminde de bizzat uğraştığım, Ekonomi Bakanımızın ve Sanayi Odası Başkanımızın da yakından ilgilendiği Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arsa konusunda müjdeli haberi alınca gerçekten çok sevindim. Denizli adına VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdürümüze ve Yönetim Kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Denizli çalışan üreten bir şehirdir ve bu arsanın karşılığı hem Denizli’ye hem Türkiye’ye kat kat dönecektir” dedi.

Özcan: Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde VakıfBank mülkiyetinde bulunan arsayı Denizli ekonomisine kazandırıyoruz.

Davette yaptığı konuşmasına, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda ordumuza muvaffakiyetler dileyerek başlayan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, müteşebbis ruhlu ve yardımsever insanıyla, marka kent Denizli’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. VakıfBank üst yönetimi olarak, Denizli ekonomisine katma değer sağlamak, Denizli’nin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için oldukça kıymetli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, “Denizli Sanayi Odamız ile çok önemli işbirlikleri içeren bir protokole imza attık. Çardak Özdemir Sabancı OSB’de Bankamız mülkiyetinde bulunan ve toplam büyüklüğü bir milyon metrekareyi bulan arsamızla ilgili, 15 yıldır çözüm bekleyen sorunu çok şükür nihayete erdirdik.

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve Valimiz Sayın Hasan Karahan’ın ve Denizli Sanayi Odası Başkanımız Sayın Müjdat Keçeci’nin üstün gayretleriyle bu sorunu çözdük ve parsellerimizi maliyetinin oldukça altında bir fiyattan, Denizli Sanayi Odası aracılığıyla satışa sunuyoruz. Ayrıca bu protokolle birlikte Denizli Sanayi Odası üyelerimizin her türlü finansal ihtiyacını uygun maliyetlerle karşılayacağız. Böylece işlerini büyütmek ya da yeni yatırım yapmak isteyen bölge iş adamları daha cesur adımlarla ilerleyebilecek, sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli tüm desteği VakıfBank’tan alabilecekler“ dedi.

“Güçlü Türkiye’nin Lider Bankasıyız”

“Geçtiğimiz haziran ayında, VakıfBank Genel Müdürlüğü görevinin tarafıma tevdi edilmesini müteakip Yönetim Kurulumuzla birlikte hizmet bayrağını devralarak yeni bir yola çıktık. Bu yolda vizyonumuzu “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” olarak belirledik. Stratejimizi de tüm paydaşlarımızın ve ülkemizin “Yanındaki Güç” olmak olarak belirledik. Sanayicimizin, tüccarımızın, KOBİ’mizin, esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, öğrencimizin kısacası tüm Denizli’nin ve bölgemizin yanındaki güç olmaya, ihtiyaçlara çözüm sunmaya devam edeceğiz.

“Bölge genelinde ise 5.75 milyar lira nakdi kredi kullandırdık”

Bankanın bölgede sürdürdüğü çalışmaları hakkında da bilgi veren Özcan, “Bugün Denizli’de 10 şube ve 137 personel, bölge genelinde ise 37 şube, 514 personel ve bölge müdürlüğümüz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Geçen yılın ilk dokuz ayında Denizli’de 282 milyon lirası KGF kapsamında olmak üzere toplam 2.9 milyar lira nakdi kredi kullandırdık. Bölge genelinde ise 761 milyon lirası KGF kapsamında, toplam 5.75 milyar lira nakdi kredi kullandırdık.

Mevduat tarafına baktığımızda ise Denizli’de 1.16 milyar lira, bölge genelinde de 4 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığımızı görüyoruz. Yani mevduatın krediye dönüşüm oranı 1.42 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle, bölgemiz genelinde mevduat olarak topladığımız kaynağın neredeyse bir buçuk katını kredi olarak kullandırmış durumdayız” şeklinde konuştu.

“VakıfBank olarak başarılı bir yılı geride bıraktık”

Hem ülke olarak hem de VakıfBank olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ve 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarına işaret eden Özcan sözlerini,” Her türlü olumsuzluğa, spekülasyona ve kötü niyetli çabaya rağmen 15 yıldır sürdürülen siyasi istikrarla birlikte başarıyla yönetilen Türkiye ekonomisi, rekorlar kırmaya devam etti. Bu da gösteriyor ki, artık eski Türkiye yok. Güçlü, kalkınan, bölgesinin lideri, tüm dünyanın gıptayla baktığı yepyeni bir Türkiye var.

Biz de VakıfBank olarak yılsonu bilançomuz henüz kamuya açıklanmamış olmakla birlikte parlak bir yılı geride bıraktık. 250 milyar lirayı aşan aktif büyüklüğümüz ve geçen yılın sadece ilk dokuz ayı sonunda ekonomiye sağladığımız 220 milyar liralık destekle ülkemizin yanındaki güç olmaya devam ettik.

2017 yılında da uluslararası piyasalardan kaynak transfer etmeye devam ettik. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz uygun maliyetli kaynaklar, bankamız ve ülkemize duyulan güveni de göstermektedir. Bu gerçeklik de ülkemiz üzerinde yapılan spekülasyonlara verilen en güzel cevaptır. Türkiye’nin uluslararası piyasalarda itibarı güçlüdür, kredibilitesi yüksektir.” şeklinde sürdürdü.

“Mobil bankacılık kullanıcı sayımız 2.5 milyonu aştı”

Teknoloji alanında gerekli değişimin ve gelişimin öncüsü olmak adına gerekli adımları attıklarını belirten Özcan, “Tüm bankacılık işlemlerinde teknolojik alt yapımızı günümüz şartlarına uygun hale getiriyoruz. Bugün, bankamızda gerçekleşen tüm işlemlerin yüzde 90’ından fazlası dijital kanallarımızdan yapılmaktadır. Mobil bankacılık kullanıcı sayımız 2.5 milyonu aşmıştır” dedi.

Sektörün ilk “Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama Birimi” VakıfBank’tan

Sektörde bir ilki gerçekleştirerek, Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama birimini kurduklarını belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Denizli ve bölgedeki tüm belediyelere de önemli destekler sağlayacağımızın müjdesini de buradan veriyorum. Özellikle alt ve üst yapı projelerinde, ulaşım projelerinde, enerji verimliliğinde, nakit yönetimi ve tahsilat ürünlerinde önemli işbirlikleri hedefliyoruz. Uluslararası piyasalardan temin edilen kredilerden yerel yönetimlerin de yararlanmasını sağlayarak finansman maliyetlerini azaltıyoruz. Aynı şekilde Denizli ve bölgedeki diğer belediyelere de desteklerimizi sürdüreceğiz.”

“Denizli’nin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz”

Devletin ve hükümetin politika ve hedeflerine paralel, tam bir uyumla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Özcan, “Hayırlı niyetlerle yola çıktık. Bize emanet edilen varlıkları Denizli’ye, bölgemize ve ülke ekonomisine kazandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Vatanını, devletini, milletini seven herkesin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Denizli’nin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.