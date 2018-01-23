VakıfBank Genel Müdürü Özcan: Tüm dünyanın gıptayla baktığı yepyeni bir Türkiye var

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, her türlü olumsuzluğa, spekülasyona ve kötü niyetli çabaya rağmen 15 yıldır siyasi istikrarla başarıyla yönetilen Türkiye ekonomisinin rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, "Bu da gösteriyor ki artık eski Türkiye yok. Güçlü, kalkınan, bölgesinin lideri, tüm dünyanın gıptayla baktığı yepyeni bir Türkiye var." dedi.

Özcan, "VakıfBank Anadolu Zirveleri" etkinliği kapsamında geldiği Denizli'de, VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Özcan ve beraberindekiler daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Özcan, burada yaptığı konuşmada, Denizli ekonomisine katma değer sağlamak, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

"Denizli'de toplam 2,9 milyar lira nakdi kredi kullandırdık"

Özcan, Denizli'de geçen yılın 9 ayında 282 milyon lirası KGF kapsamında olmak üzere toplam 2,9 milyar lira nakdi kredi kullandırdıklarını söyledi.

VakıfBank olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ve 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Özcan, "Her türlü olumsuzluğa, spekülasyona ve kötü niyetli çabaya rağmen 15 yıldır sürdürülen siyasi istikrarla başarıyla yönetilen Türkiye ekonomisi, rekorlar kırmaya devam etti. Bu da gösteriyor ki artık eski Türkiye yok. Güçlü, kalkınan, bölgesinin lideri, tüm dünyanın gıptayla baktığı yepyeni bir Türkiye var. Biz de VakıfBank olarak yıl sonu bilançomuzu henüz kamuya açıklamamış olmakla birlikte, parlak bir yılı geride bıraktık. 250 milyar lirayı aşan aktif büyüklüğümüz ve geçen yılın sadece 9 ayı sonunda ekonomiye sağladığımız 220 milyar liralık destekle ülkemizin yanındaki güç olmaya devam ettik." diye konuştu.

Uluslararası piyasalardan kaynak transfer etmeye devam ettiklerini belirten Özcan, temin ettikleri uygun maliyetli finansmanın bankalarına ve ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Özcan, "Bu gerçeklik de ülkemiz üzerinde yapılan spekülasyonlara verilen en güzel cevaptır. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibarı güçlüdür, kredibilitesi yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.