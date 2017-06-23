VakıfBank, ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Sürdürülebilirliği geleceğin önemli bir yatırımı olarak gören VakıfBank, 2014 yılından bu yana BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde arka arkaya üçüncü kez yer alma başarısını gösterdi. Paydaşlarıyla ilişkisini “güven” temeline dayandıran VakıfBank, Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative - GRI) G4 sürümünü esas alarak hazırladığı 2016 yılı faaliyet dönemini kapsayan ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu paydaşlarının bilgisine sundu.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Kurulduğumuz günden bu yana, bizlere miras kalan köklü vakıf kültürünün gücüyle finansal, toplumsal ve çevresel pek çok farklı alanda değişime karşı hızlı, yenilikçi ve güvenilir çözümler üreterek müşterilerimize, hissedarlarımıza ve ülkemize değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

Her konuta bir fidan

Özcan, “2016 yılında TEMA ile geliştirdiğimiz iş birliği kapsamında, müşterilerimize kullandırılan konut kredisi adedi ve personel sayımız kadar toplam 75.000 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Ayrıca, CDP (Karbon Saydamlık Projesi – Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’nda “C” olan performans skorumuzu “B” (Yönetimsel) seviyesine yükselttik. Tüm bu gelişmeler, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki duyarlılığımızı ortaya koyuyor. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji projelerine büyük finansman desteği sağladık. Sürdürülebilir kalkınma konusunda uluslararası fon ve programlara entegrasyonumuzu daha da derinleştirerek hem ülkemize finansman kaynağı sağlamaya hem de şirketlerin daha çevreci teknolojilere yönelmesini teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Spora kesintisiz destek

Özcan, VakıfBank olarak sosyal sorumluluk stratejilerini eğitim, teknoloji, spor ve kültür-sanat alanındaki fark yaratan projelere katkı sağlamak üzerine kurguladıklarını ifade ederek, “30 yılı aşkın süredir desteklediğimiz ve ülkemize sayısız gurur yaşatan VakıfBank Bayan Voleybol Takımımız ve Türk sporuna katkı sağlamak için 2016 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz VakıfBank Spor Sarayı ile spora verdiğimiz desteği kesintisiz sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde, farklı paydaşlarımızın farklı ihtiyaçlarını gözeterek bankamızı liderlik seviyesine taşıyacak uygulamalar ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.