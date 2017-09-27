VakıfBank’a 891 milyon dolar sendikasyon kredisi

Geçen yıl eylül ayındaki sendikasyon kredisini yüzde 100’ün üzerinde çeviren VakıfBank, temin ettiği bu krediyi dış ticaretin finansmanında kullanacak. 131 milyon dolar ve 634 milyon euro tutarında iki dilimden oluşan 367 gün vadeli kredinin maliyeti, nisan ayındaki yılın ilk işlemine göre 10 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 1.35 euro dilimi için Euribor + yüzde 1.25 seviyesinde gerçekleşti.

“Yılın ikinci işlemi ile birlikte sendikasyon kredi bakiyemiz 2 milyar dolara yaklaştı”

22 bankanın katıldığı sendikasyon kredisi hakkında konuşan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Yılın ikinci sendikasyon kredisi işlemi ile birlikte toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 2 milyar dolara yaklaştı. Kredinin maliyeti, nisan ayındaki işleme göre hem dolar hem euro dilim için 10 baz puan daha uygun seviyede gerçekleşti. Bu durum VakıfBank’ın muhabir bankalarıyla sağladığı iş hacminin artmakta olduğunu ve çok rekabetçi maliyetlerle artan miktarda kaynak temin etmeye devam ettiğini göstermektedir. Ülkemiz hak etmediği bir şekilde yatırım yapılabilir ülke statüsünü kaybetmesine rağmen, yüzde 100’ün üzerinde bir oranla sendikasyon kredisini yenilememiz, Türk ekonomisine duyulan güvenle birlikte VakıfBank’ın uluslararası piyasalardaki yüksek kredibilitesini bir kez daha teyit etmiştir. Bizi destekleyen tüm katılımcı bankalara teşekkür ediyorum” dedi.

“12 milyar dolara ulaşan yurtdışı borçlanma tutarımız ile milli ekonomiye artan destek ”

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcansözlerine şöyle devam etti: “Sendikasyon kredilerinden seküritizasyon işlemlerine, covered bond ve eurobond ihraçlarından dış ticaret finansmanı işlemlerine varıncaya kadar oldukça çeşitlendirilmiş kanallar ile yurtdışından sağladığımız uzun vadeli, uygun maliyetli 12 milyar dolara ulaşan kaynağı milli ekonomimizin kullanımına sunduk. Önümüzdeki dönemlerde de yurt dışından yeni kaynaklar yaratarak reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz.”

Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar: BNP Paribas, Commerzbank, Emirates NBD Bank PJSC, Erste Group Bank AG, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V, Rabobank International, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Wells Fargo Bank, National Association.