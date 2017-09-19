VakıfBank’tan 525 Milyon TL’lik 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracı

“Bankamıza uzun vadeli yeni bir TL fonlama kaynağı sağladığımız için mutluyuz”

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ihraca ilişkin yaptığı açıklamada; “TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak, kaynak çeşitliliği sağlamak ve TL mevduatlarda faiz baskısını azaltmak hem ekonomi yönetimimizin hem de Bankamızın hedefleri arasındadır. Bankacılık sektörünün TL Kredi / TL Mevduat rasyosunun %150 seviyelerine yaklaştığı bir dönemde, uzun vadeli TL cinsinden mevduat dışı kaynak sağlayarak TL cinsi mevduatların faizlerini düşürücü yönde çabalarımızı artırıyoruz. Kamu bankaları arasında bir ilk olan 525 Milyon TL’lik söz konusu katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı, sadece sermaye rasyolarımızı yaklaşık 30 baz puan güçlendirmek suretiyle yeni krediler vermemize imkan sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda vade uyumunu da artırıcı yönde önemli bir rol oynayarak bilanço yapımızı daha da güçlendirecektir” dedi.

“Uzun vadeli TL yatırım enstrümanı arayan yatırımcılar için iyi bir alternatif”

İhraca Vakıf Yatırım’ın aracılık ettiğini ve satışın sadece yurtiçinde yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildiğini belirten Genel Müdür ÖZCAN, “Bu işlem hem ihraççı olarak bizim tarafımızdan hem de yatırımcılarımız tarafından bir “kazan-kazan” durumu oluşturmuştur. 10 yıl vadeli, 5. yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 3 ayda bir kupon ödemeli işlem, yatırım için uzun vadeli yüksek nitelikli TL cinsinden varlık arayan kurumsal yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturarak sermaye piyasalarımızın derinleşmesine yönelik katkıda bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü banka olarak, farklı yatırımcı kitlelerine yönelik çeşitli ürünler sunmaya, özellikle TL cinsinden mevduat dışı uzun vadeli kaynakları daha da artırarak TL cinsinden faizlerin düşmesine ve yarattığımız uzun vadeli kaynaklarla milli ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.