VakıfBank’tan 650 milyon dolarlık eurobond ihracı

“Bu işlem VakıfBank’ın tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı tahvil ihraç işlemi oldu”

2018 yılının ilk eurobond ihracını başarı ile gerçekleştirdiklerini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Orta vadeli tahvil ihraç programımız kapsamında 5 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında tahvil ihraç işlemi gerçekleştirdik. Bu işlemin bizim açımızdan en dikkat çekici tarafı, Bankamız tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olmasıdır. 2012 yılından beri uluslararası sermaye piyasalarında değişik yatırımcı gruplarına hitaben, farklı yapılar ve para birimlerinde, uzun vadeli tahvil ihraçları gerçekleştirerek bu alanda Türk bankaları arasında öncü ve yenilikçi bir role sahip olduk. Gerçekleştirdiğimiz söz konusu ihraç, uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde VakıfBank isminin, bilinirliğinin ve algısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etti. İşleme gelen güçlü talep sayesinde ilk aşamada 500 milyon dolar olarak belirlediğimiz ihraç tutarını 650 milyon dolar seviyesine çıkarmaya karar verdik. İşlemin kupon oranı da başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında yüzde 5.75 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

“Türkiye’nin kredibilitesi yüksektir”

“Gerçekleştirdiğimiz uluslararası kaynak teminlerinde ülkemizin ekonomik gücü de şüphesiz önemli rol oynuyor” diyen Özcan, “ Her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu tarz ihraçlarımıza gelen talep ve oluşan maliyet, ülkemizin kredibilitesinin çok yüksek olduğunu göstermesi açısından da önemlidir” şeklinde konuştu.

“Özellikle ABD’deki yatırımcılardan gelen güçlü ve kaliteli talep işlemin başarısında belirleyici oldu”

650 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına dünyanın dört bir yanından 150’nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiğini belirten Özcan, “Özellikle ABD merkezli, uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticilerinden gelen güçlü ve kaliteli talep, işlemin başarısında önemli bir rol oynadı. 150’nin üzerinde yatırımcıdan gelen toplam tutarı 1,5 milyar doları aştı. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankaları şunlar oldu: Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, SG CIB, Standard Chartered Bank, UniCredit.