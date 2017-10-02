Validebağ’da yüzde 5 peşinle konak satıyor

DAP Yapı tarafından Üsküdar Validebağ Korusu’nun karşısında yer alan Validebağ Konakları projesi, lansmana özel fırsatlarla satışa çıktı. 1+0’dan 6+1’e kadar 70 metrekare ile 650 metrekare arasında değişen 319 konaktan oluşan proje için DAP Yapı özel ödeme koşulları sunuyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut’un ihalesini kazanarak 1 milyar 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdikleri Validebağ Konakları’na ilk etapta 8.000 başvuru geldiğini ve projenin yüzde 55’inin satıldığını söyledi. Yılmaz, İstanbul’da 7 bin TL’den aşağı metrekare fiyatı kalmadığını ve kendilerinin Validebağ’da 33 bin TL’ye kadar çıkan metrekare fiyatları olduğunu söyledi. Buna karşın lansmana özel KDV dahil 11 bin 700 TL ile 16 bin 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktıklarını belirten Ziya Yılmaz, şöyle konuştu:

60 AYA KADAR VADE

“Emlak Konut’un kampanyası çerçevesinde satışa çıktık. Bu projeyi alanlar daha sonra metrekaresi 24 bin TL olan evleriyle iyi bir yatırım yapmış olacaklar. Ön talep döneminde çadır kampanyası ile satış rekoruna imza attık. Şimdi yüzde 5’i peşin, yüzde 15’i ise satış tarihinden itibaren 12’nci ayda ya da teslim tarihinde ara ödeme yapılarak ev sahibi olunabilecek kampanya ile kalan yüzde 80’lik bölüm ise banka kredisi yoluyla ödeniyor. DAP Yapı olarak 60 ay vadelendirme de yapıyoruz.”