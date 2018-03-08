VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva: Kapıköy Gümrük Kapısı ile dış ticaret 10 kat artacak

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda Van ile İran arasında hizmet veren Kapıköy Gümrük Kapısı'nın ihtiyaca cevap vermediğini, burasının günün sadece 5 saatinde hizmet verebildiğini, kapıda, bekleme salonu gibi yerlerin bulunmadığını anlattı.

Tüm bunlara rağmen Van'ın 500 bin İranlı turist ağırladığını dile getiren Takva, TOBB tarafından İran ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak ve son derece modern olacak yeni Kapıköy Gümrük Kapısı'nın temelinin 2016 Ağustos'ta atıldığını anımsattı.

Takva, 70 dönüm alan üzerine 3 giriş, 3 çıkış peronu ile hizmet verecek şekilde inşa edilen, gümrüksüz satış mağazaları, depolama alanları, arama hangarları, araç tarama sistemi, yolcular için bagaj x-rayları, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları içeren gümrük kapısının nisan ayının sonunda hizmete açılacağını bildirdi.

Bu kapının Van'ın, bölge illerinin ve Türkiye'nin ticaretine ciddi katkı sağlayacağını dile getiren Takva, kapının, bundan böyle ticari taşımacılık yapan araçlara da hizmet vereceğini, ithalat, ihracat ve transit yüklerin taşınmasında Kapıköy'ün önemli bir kapı haline geleceğini vurguladı.

Takva, gümrük kapısının 100 milyon liralık yatırımla ve en ileri teknolojiyle hayata geçirildiğini, bekleme sürelerinin azalacağını, geçiş işleminin kat be kat artacağını, gümrük işlemlerinin hızlıca gerçekleştirileceğini anlattı.

"İran'ın potansiyelini kullanacağız"

Van'ın halihazırdaki dış ticaret hacminin 100 milyon dolar olduğunu dile getiren Takva, "Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla 2023'te dış ticaret hacmimizin 10 kat artırarak 1 milyar dolara, şehrimize gelen İranlı turist sayısının da yüzde 50 yükselişle 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca 2023 toplam turist hedefimiz 2 milyon. Bu kapı şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkı sunacak. Bölgenin kaderini değiştirecek." şeklinde konuştu.

"2018 beklentimiz yüzde 20 artışla 600 bin İranlı turist"

Necdet Takva, İranlı turistleri Van'a çekmek için alışveriş festivalini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu etkinliği İran'da yaklaşık 15 gün süren nevruz tatiline denk getirerek her yıl mart ayının ikinci yarısından başlayarak nisanın ilk haftasına kadar sürecek şekilde organize ettiklerini aktardı.

Alışveriş etkinliklerinin daha ilk yıldan ciddi bir ticaret hacmi oluşturduğunu kaydeden Takva, bu hacmin her geçen yıl artarak önemli rakamlara ulaştığını, şehir esnafının ve halkının bundan mutlu olduğunu söyledi.

Takva, şehre gelen İranlı turist sayısının son yıllarda hızla arttığını, 2016'da 250 bin olan şehre gelen İranlı turist sayısının 2017'de 500 bine ulaştığını belirterek, bu yıl hedeflerinin yüzde 20 artışla 600 bin İranlı turist ağırlamak olduğunu bildirdi.

"Van, ulusal ve uluslararası otel zincirlerinin radarında"

Takva, İranlı turistlere yönelik alışveriş festivali dışında konser ve çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, bazı İranlı sanatçıların konser biletlerinin adeta yok sattığını söyledi.

Van'da yatak kapasitesinin 7 bin olduğunu aktaran Takva, bazı etkinliklerde otellerde yer bulamayan İranlıları kamuya ait lojmanlarda ve pansiyonlarda ağırladıklarını, parklarda kalmak isteyen İranlıların bile bulunduğunu bildirdi.

Takva, Van'da ciddi bir otel ihtiyacı bulunduğunu kaydederek, "Şu anda Hilton ikinci otelini açmayı planlıyor. Ayrıca başka yatırımcılar da şehrimizi araştırıyor. Van, İranlı turistlerin ilgisi gören ulusal ve uluslararası otel zincirlerinin radarında. Van'a gelmeyenler kaybedecek." diye konuştu.