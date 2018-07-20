"Var mı hibe isteyen?"

YÜZDE 70'E VARAN HİBE

VALİ Küçük, çiftçilerin önemli bir kısmının TKDK desteklerinden habersiz olduğuna dikkati çekerek, "Çiftçilerimizin bir kısmının haberi var ama ne yapacağını bilemiyor. Bir kısmı da bu işlerin çok zor olduğunu düşünerek yaklaşmıyor" ifadesini kullandı. Vali Küçük, kurumun yüzde 40-70 hibe desteği sağladığına işaret etti.

50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun da kurumun 42 ilde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar 3,5 milyar lira hibe desteği dağıttık. Yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandı. Bursa'da ise 2013-2016 yıllarında 207 milyonluk yatırım gerçekleşti. Ortalama bin 200 kişiye istihdam oluşturduk" şeklinde konuştu. ¦ 5'TE

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri hakkında bilgi veren Vali Küçük, çiftçilerin bir kısmının TKDK desteklerinden habersiz olduğunu belirtti.

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü, projeleri hakkında bilgi vermek üzere Vali İzzettin Küçük'ün de katıldığı Beşevler BURFAŞ Sosyal Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Programa katılan Vali Küçük, TKDK'nin yüzde 40-70 hibe desteği sağladığını ifade etti. Tarımın ülkeler için stratejik önemine vurgu yapan Vali Küçük tarımsal faaliyetlerin canlandırılmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Pek çok şeyin alternatifi, yedeği olabilir, parasını verip alabilirsiniz ama tarım ürünleri, gıda, su böyle bir şey değildir. Tarım bir ülkenin hayati güvenliğidir. Ekonomiyi etkileyen en önemli unsurudur. Ülkemizde enflasyon yukarı gittiğinde ilk olarak 'gıda oranları yükseldi' diyoruz. Yağışlar, kuraklıklar olabilir ama enflasyonun en önemli nedenlerinden birisi her zaman gıda ürünleri ve et fiyatlarının artması olarak dile getirilir." Çiftçilerin bir kısmının TKDK desteklerinden habersiz olduğunu belirten Vali Küçük, "Çiftçilerimizin bir kısmının haberi var ama ne yapacağını bilemiyor. Bir kısmı da bu işlerin çok zor olduğunu düşünerek yaklaşmıyor" şeklinde

konuştu.

VALİ KÜÇÜKTEN HOLLANDA ÖRNEĞİ

Hollanda'nın yıllık süs bitkileri dahil olmak üzere gıdadan ve tohumdan yaklaşık 100 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığının altını çizen Vali Küçük, "Bizim bütün ihracatımız sanayisiyle, tekstiliyle, makinesiyle, kimyasıyla 157 milyar dolar. Hollanda güneş görmez, sis, pus olan bir ülke olmasına rağmen bunlar 100 milyar dolarlık ihracatı başarıyor. İşin içinde akıl, teknik, bilim ve bilgi var. TKDK projelerinde ana maksat tarıma aklı, bilgiyi, tekniği katmak. Tarıma aklı, bilgiyi ve tekniği katmak zorundayız. Kara düzenle olmuyor. TKDK'nin amacı, çiftçiyi teknik, teçhizat, makine, bilgi, netvvork, pazar ve sunum olarak güçlendirmektir. Bunu halka ve çiftçilere yaymamız gerekiyor" dedi.

50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM!

Programda konuşan TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun ise TKDK'nin 2005 yılında Avrupa Birliği (AB) katılım öncesi yardım fonlarının dağıtılması amacıyla kurulduğunu söyledi. İl Koordinatörü Berksun, TKDK'nin 42 ilde 6.7 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca Berksun, kurumun 3.5 milyar TL'lik hibe desteği dağıttığını ve yaklaşık 50 bin kişiye de istihdam sağlandığını belirtti. Açıklamalarını sürdüren Ömer Berksun, "Bursa özelinde 2013-2016 yılları arasında, IPARD programı kapsamında 207 milyonluk yatırıma yaklaşık 150 milyona uygun harcamalar ile 82 milyon TL hibe desteği dağıtıldı. Bin 200 kişiye de Bursa İl Koordinatörlüğü olarak istihdam oluşturduk" ifadelerini kullandı.