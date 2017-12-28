Varto'ya modern hayvan çiftliği kurdu

Memduh Kapçın, yaklaşık 5 yıl önce besi çiftliği projesi hazırladı ve bunu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sundu. Projesi kabul edilen ve 2 milyon lira hibe desteği alan Kapçın, İnak Mahallesi'nde 14 bin 500 metrekarelik alanda modern bir besi çiftliği kurdu.

Kapçın burada yılda yaklaşık 400 büyükbaş hayvan yetiştirerek, çevre il ve ilçelere satıyor.

AA muhabirinin görüştüğü Kapçın, 2013 yılında yüzde 65 devlet desteği ile besi çiftliğini faaliyete geçirdiğini söyledi.

İşletmeyi açtıktan sonra TKDK'nın her zaman yanlarında olduğunu anlatan Kapçın, bu sayede işlerini daha rahat yürütebildiğini ifade etti.

Kapçın, daha önce nalbur dükkanı işlettiğini, besiciliğe başladığı ilk yıllarda biraz zorlandığını, ancak devlet desteği ile bu sorunu da aştığını dile getirdi.

Modern bir besi çiftliği kurarak diğer girişimcilere de örnek olduğunu anlatan Kapçın, bu sayede bölgede 5 işletmenin daha açıldığını aktardı.

TKDK'nın gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgenin çehresinin değiştiğini vurgulayan Kapçın, "Bölgede istihdam ve para sirkülasyonu oluyor. Üretim oldukça herkes kazanıyor. TKDK hiçbir sorunumuza sırt çevirmedi. Tüm kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizleri arayarak bilmediğimiz konularda bilgi verdi." diye konuştu.

ÇİFTÇİYE İKİ YILDA 10 MİLYON LİRA DESTEK

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ise devletin ilçede son iki yılda çitfçiye 10 milyon lira civarında destek sağladığını söyledi.

Çiftçi Kapçın'ın da 2 milyon lira hibe aldığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Bu çiftçimiz çok ciddi anlamda üretimler yapıyor. Biliyorsunuz hayvancılık anlamında bir kaçış vardı. Bu nedenle çok büyük boşluklar oluştu. Yurt dışından et ithalatına kadar gittik. Bu desteklerle bu açık kapatılmaya çalışılıyor. Devletimiz çok güçlü. Bir çok alanda projelerle vatandaşlarımıza destek oluyor. Vatandaşımız devletimize güvensin, 'çalışacağım ve üreteceğim' dediğinde her türlü desteği veriyoruz."