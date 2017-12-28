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Varto'ya modern hayvan çiftliği kurdu

Muş'un Varto ilçesinde Memduh Kapçın, devlet desteği ile kurduğu besi çiftliğinde bölgenin et ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor.

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Memduh Kapçın, yaklaşık 5 yıl önce besi çiftliği projesi hazırladı ve bunu  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sundu. Projesi kabul edilen  ve 2 milyon lira hibe desteği alan Kapçın, İnak Mahallesi'nde 14 bin 500  metrekarelik alanda modern bir besi çiftliği kurdu.
 
Kapçın burada yılda yaklaşık 400 büyükbaş hayvan yetiştirerek, çevre  il ve ilçelere satıyor.
 
AA muhabirinin görüştüğü Kapçın, 2013 yılında yüzde 65 devlet desteği  ile besi çiftliğini faaliyete geçirdiğini söyledi.
 
İşletmeyi açtıktan sonra TKDK'nın her zaman yanlarında olduğunu  anlatan Kapçın, bu sayede işlerini daha rahat yürütebildiğini ifade etti.
 
Kapçın, daha önce nalbur dükkanı işlettiğini, besiciliğe başladığı ilk  yıllarda biraz zorlandığını, ancak devlet desteği ile bu sorunu da aştığını dile  getirdi.
 
Modern bir besi çiftliği kurarak diğer girişimcilere de örnek olduğunu  anlatan Kapçın, bu sayede bölgede 5 işletmenin daha açıldığını aktardı.
 
TKDK'nın gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgenin çehresinin değiştiğini  vurgulayan Kapçın, "Bölgede istihdam ve para sirkülasyonu oluyor. Üretim oldukça  herkes kazanıyor. TKDK hiçbir sorunumuza sırt çevirmedi. Tüm kapılarını bize  sonuna kadar açtı. Bizleri arayarak bilmediğimiz konularda bilgi verdi." diye  konuştu.
 
ÇİFTÇİYE İKİ YILDA 10 MİLYON LİRA DESTEK
Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ise devletin ilçede son iki yılda çitfçiye  10 milyon lira civarında destek sağladığını söyledi.
 
Çiftçi Kapçın'ın da 2 milyon lira hibe aldığını anlatan Çetin, şöyle  konuştu:
 
"Bu çiftçimiz çok ciddi anlamda üretimler yapıyor. Biliyorsunuz  hayvancılık anlamında bir kaçış vardı. Bu nedenle çok büyük boşluklar oluştu.  Yurt dışından et ithalatına kadar gittik. Bu desteklerle bu açık kapatılmaya  çalışılıyor. Devletimiz çok güçlü. Bir çok alanda projelerle vatandaşlarımıza  destek oluyor. Vatandaşımız devletimize güvensin, 'çalışacağım ve üreteceğim'  dediğinde her türlü desteği veriyoruz."
 

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