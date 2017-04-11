Vartandaşa yapılandırma ve vergi indirimi müjdesi

30 Haziran 2016'ya kadar olan borçları yapılandıran hükümet, bu süreyi Mart 2017 sonuna kadar uzatmak için düğmeye bastı. Meclis açılır açılmaz çıkarılacak yasa ile vatandaşın Mart 2017 sonuna kadar olan vergi, prim ve ceza gibi kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak. Mobilya ve beyaz eşyadaki Şubat'ta başlayan ve Nisan sonuna kadar sürecek olan vergi indirimine de 5 ay süre uzatımı geldi. İndirim, Eylül sonuna kadar sürecek. Müjdeleri, Başbakan Binali Yıldırım duyurdu. Detayları ise Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı:

TASARI HAZIR

2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşların, 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu varsa önce yaptığı başvurularını tekrar güncelleyeceğiz. Bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi, prim borcu olan vatandaşlarımız da uygulamadan yararlanacak.

Sadece vergi için söyleyeyim, vergi gelirlerinde yaklaşık 7.2 milyon vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yapılandırma yapmış oluyoruz. Yaklaşık 47 milyar lira alacak yapılandırılacak.

Geçen defa yeniden yapılandırma kanunu kapsamına giren, yeniden yapılandırdığımız diğer kamu alacakları bakımından da bu süreyi 2017 Mart ayına kadar çekmiş olacağız.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Yeniden yapılandırma düzenlemesinin yanında bir daha yapılandırma kanunları çıkarmaya ihtiyaç olmaksızın yapısal reform niteliğinde bir düzenlemeyi de Bakanlar Kurulu'na sunduktan sonra bu düzenlemeyle beraber Meclis'e getirmek istediklerini vurgulayan Ağbal, "Zaman zaman ekonomideki gelişmelere bağlı olarak, zaman zaman da mükelleflerimizin durumlarına bağlı olarak vatandaş borcunu yapılandırmak istiyor, buna ihtiyaç duyuyor. Biz bütün bunları gözeterek yeni bir sistem getireceğiz" dedi.

CANLANMA SÜRECEK

Takvim'in haberine göre, mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimlerinin 5 ay uzatıldığını söyleyen Ağbal, şu bilgileri verdi: "Mobilyada ve beyaz eşyada bir ÖTV ve KDV indirimi vardı ve 30 Nisan'da da süresi doluyordu. Burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül'e uzatıyoruz, bunun vergi gelirlerine net olarak toplam 800 milyon civarında bir etkisi olacak. İnanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve konut sektöründe yapmış olduğumuz indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, istihdam sağlayacak, üretimi artıracak, piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor."

50 BİN KİŞİYE İŞ

Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyada vergi indiriminin Eylül ayı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklaması, memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken: Sürenin uzatılması piyasaları daha da canlandıracak.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Süre uzatımı ekonomideki canlanmanın sürmesine katkı sağlayacak.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Ergün Güler: İndirimi, sadece fiyatlarda düşüş olarak değil, tüm ekosistemi etkileyen bir gelişme olarak görmek gerek.

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: Şubat'ın ilk günlerinden itibaren satışlar yüzde 40 arttı. Sektör şimdi yüzde 30 büyür.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Nuri Öztaşkın: KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesiyle mobilya satışlarında zaman zaman yüzde 100'e varan artışlar yaşandı.