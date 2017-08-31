Vatandaşların altın yatırımı ikiye katlandı

Uluslararası piyasalarda 10 ayın zirvesine çıkan altın fiyatları yeniden gündeme oturdu. Önceki gün Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen balistik füze denemesinin ardından 1.326 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı günü 1.310 dolar seviyelerinden tamamlamıştı. Altının ons fiyatı dün ise 1.305-1.310 dolar seviyelerinden işlem gördü. Böylece altının ons fiyatında yılbaşından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 14’e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl sonu yaptığı “dolarını sat, altın al” çağrısını dinleyenler bu yıl ciddi kazanç elde etti.

1 YILDA % 140 ARTTI

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından doları yükseltip ekonomiye zarar vermeye çalışanların oyununu bozmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu.Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL'ye dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın. Altın değer kazansın” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısının ardından vatandaşların ne kadarlık altın aldıkları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son açıkladığı rakamlarda ortaya çıktı. Bankalardaki altın mevduatları 2017 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 artarak 22 milyar 776 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakam darbe girişiminden önce yani Haziran 2016’da 9 milyar 478 milyon TL seviyesindeydi. Bankalardaki altın mevduatının büyüklüğü 2016 yılı sonunda 17.2 milyar TL’ye 2017 yılının ilk 3 ayında ise 18.8 milyar TL’ye tırmandı.

Yükseliş 1.340 $'a kadar sürebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kuzey Kore'nin Japonya'nın üzerinden geçirdiği füze denemesinden sonra jeopolitik risk algısının arttığını ve altının ons fiyatının dün 1.326 dolar seviyesine kadar çıkarak yılın en yükseğini test ettiğini belirtti. Altının ons fiyatının dün 1.310-1.326 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdiğini dile getiren Memiş, "Altının ons fiyatı 1.305 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse, yükselişler 1.340 dolar seviyesine kadar devam edebilir" ifadelerini kullandı. Memiş, altının gram fiyatında da 144 lira seviyesini destek, 150 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edileceğini kaydetti.

157 ton bankaya park etti

Bankalardaki 22.8 milyar TL’lik altın mevduatının büyük bölümü başka bir ifadeyle 21.5 milyar TL’lik kısmı gerçek kişilerin sahip olduğu hesaplarda tutuluyor. Tüzel kişilerin hesaplarında 1 milyar 250 milyon TL’lik altın var. Toplam altın mevduatların tutarı 157 ton altına denk geliyor. Bu rakam 2016 yılının ilk yarısında o günkü altın fiyatlarına göre 78.8 ton olarak gerçekleşmişti. En fazla altın mevduatı 7.7 milyar TL ile İstanbul'da bulunurken Ankara ikinci oldu.

Ons artışı gram altını uçurdu

Kapalıçarşı’da gram altının fiyatı da yılbaşından bu yana yüzde 12 yükseldi. Türkiye’de hem dolar kuru hem de ons fiyatına göre belirlenen altın fiyatlarında bu yılki değer artışının tek nedeni ons fiyatında yaşanan artış oldu. Yılbaşında 1.149 dolar altının ons fiyatı 1.310 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 2017 yılında 3.53 TL seviyelerinden başlayan dolar ise hızlanan yabancı girişinin de etkisiyle 3.44 TL seviyesine inmiş durumda. Yani ons yılbaşından bu yana yüzde 14 artarken dolar yüzde 2.4 geriledi. (Akşam)