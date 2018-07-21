Venezia Çarşı Pazar’da 250 girişimci buluştu

Pazar kültürünü ve esnaf ruhunu modern bir üslupla yansıtması amaçlanan Venezia Çarşı Pazar’ın açılış törenine Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy’un evsahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Törende konuşan Bakan Varank “Burada güzel bir konsept ile açılan bu tarz mekanlar ile İstanbul’un turistler için daha fazla uğrak noktası olmasını ve ekonomimizin de bundan faydalanmasını diliyorum” dedi. Gürsoy ise “Projemizle şimdiden 250 girişimciyi iş sahibi yaptık” dedi.Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bir yıl içerisinde metro çalışmalarının biteceğini söyledi.