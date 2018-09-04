Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Venezuela ile Türkiye arasında 1 milyar dolarlık ticaret yapıldı

Venezuela ile Türkiye arasında 2018’in ikinci yarısında yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ticaret yapıldığı aktarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin ekonomik olarak savaş ilan ettiği iki ülke Türkiye ve Venezuela arasında 2018 yılının ikinci yarısında yaklaşık 1 milyon dolarlık ticaret yapıldığı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) raporlarına göre iki ülke arasında 892.4 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Türkiye ve Venezuela'nın bu yılın ikinci yarısındaki beklenti ise 1 milyar doların üzerinde ticaret olduğu aktarıldı.
 
"PETROL ALANINDA DA İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ"
 
Türkiye ile yapılan ticarete önem verdiklerini belirten Zulia Bölgesi Belediye Başkanı Francisco Arias Crdenas, Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek Türk İş Fuarında yer alacaklarını belirterek, Fuar sayesinde muz, avokado, kakao gibi tarım ürünlerinin Türkiye'ye ihracatının arttıracağını belirtti. Crdenas tarım dışında metal, petrol ve petrokimya alanlarında da Türkiye ile işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.
Venezuella'da faliyet gösteren bir Türk ticaret derneğinin başkanı olan Hayri Küçükyavuz ise; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Venezuella Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın tarihte imzaladıkları ikili işbirliği anlaşmaları gereğince iki ülke arasında ticari bağların güçlendirileceğini ve tarımsal işletmeler dahil olmak üzere güvenlik konularında da işbirliği yapılacağını açıkladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

Çorum'da bulundu! Dünyada bir benzeri daha yok

Çorum'da bulundu! Dünyada bir benzeri daha yok

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA