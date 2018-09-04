Venezuela ile Türkiye arasında 1 milyar dolarlık ticaret yapıldı

ABD'nin ekonomik olarak savaş ilan ettiği iki ülke Türkiye ve Venezuela arasında 2018 yılının ikinci yarısında yaklaşık 1 milyon dolarlık ticaret yapıldığı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) raporlarına göre iki ülke arasında 892.4 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Türkiye ve Venezuela'nın bu yılın ikinci yarısındaki beklenti ise 1 milyar doların üzerinde ticaret olduğu aktarıldı.

"PETROL ALANINDA DA İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Türkiye ile yapılan ticarete önem verdiklerini belirten Zulia Bölgesi Belediye Başkanı Francisco Arias Crdenas, Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek Türk İş Fuarında yer alacaklarını belirterek, Fuar sayesinde muz, avokado, kakao gibi tarım ürünlerinin Türkiye'ye ihracatının arttıracağını belirtti. Crdenas tarım dışında metal, petrol ve petrokimya alanlarında da Türkiye ile işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Venezuella'da faliyet gösteren bir Türk ticaret derneğinin başkanı olan Hayri Küçükyavuz ise; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Venezuella Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın tarihte imzaladıkları ikili işbirliği anlaşmaları gereğince iki ülke arasında ticari bağların güçlendirileceğini ve tarımsal işletmeler dahil olmak üzere güvenlik konularında da işbirliği yapılacağını açıkladı.