Venezuela’dan ucuz yakıt geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Petrol ve Madencilik Bakanlığı arasındaki tamamlayıcı anlaşma, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Türkiye adına Turkish Petroleum International Company, Venezuela’daki rafineriden sağlanacak petrokoku rekabetçi bir fiyatla pazarlayıp satabilecek. Bu satıştan sağlanacak finansmanla Venezuela’daki mevcut liman ve taşıma sistemi iyileştirilecek. Venezuela ile yapılan söz konusu anlaşma ile iki ülke arasında 2011 yılında gündeme gelen konut karşılığı petrol ve petrol türevleri alım projesinin yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.

TOKİ KONUT YAPACAK

İki ülkenin anlaşma yapması halinde petrol karşılığında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bu ülkede konut yapacak. Venezuela’nın en az 1 milyon yeni konuta ihtiyacı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, hedefin her yıl 100-150 bin civarında yeni konut yapmak olduğuna dikkat çekiyor. TOKİ’nin bu kapsamda dünya genelinde kendisini ispat ettiğine dikkat çeken üst düzey bir ekonomi yetkilisi ise altı yıl önce gündeme gelen projenin hayata geçmesi halinde ilk etapta 10-15 binlik bir konut üretimi yapılabileceğine dikkat çekiyor. Anlaşmaya göre Venezuela devlet petrol ve doğalgaz şirketi iki ülke arasındaki petrokok projesinin yatırım süresi boyunca ve sonrasında gerekli finansal garantileri sağlayacak. Ortak enerji stratejileri doğrultusunda Türkiye’de, Akdeniz havzasına yönelik petrol depolama tesislerinin kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanacak. Venezuela havalimanlarını kullanan THY filosuna ait uçaklara, ekonomik ve rekabetçi şartlarda jet yakıtı ikmal edilecek.