Vergi artışını ülke ihtiyacı için yaptık

Biz her zaman vatandaşımızın ihtiyacını ve taleplerini dikkate alarak, vergi oranlarında her zaman için aşağı yönlü indirim yapmayı hedefleyen bir hükümetiz. İleride herhangi bir zamanda ekonomimizin imkanları dahilinde vergi oranlarını her zaman aşağı çekebiliriz” dedi. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılan yüzde 40’lık zamma ilişkin bir soru üzerine, bir köşe yazarının, “Yüzde 15’ten fazla artırılamaz. Tüketici hakem heyetlerine müracaat edin” diye yazdığını hatırlattı.

TEPKİLERE SAYGILIYIZ

Düzenlemeleri yasayla yaptıklarını ifade eden Ağbal, MTV’nin her yıl enflasyon rakamı kadar otomatik olarak arttığını söyledi. Ağbal, “Biz düzenleme yapmasaydık MTV gelecek yıl için yüzde 15 oranında artacaktı. Biz yeni bir tarife ürettik. Örneğin 500 TL için 575 TL ödeyeceğine 700 TL öde diyoruz. Vatandaşların bu konudaki tepkisine hak veriyorum. Tepkiyi saygıyla karşılıyorum. Ama MTV ödeme gücü ilkesine uygun olmalı. 2018’den itibaren araç almak isteyen için daha pahalı araç alanın vergisi de daha yüksek olacak. Bu adalete uygun” dedi. Ağbal gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını belirterek, “Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz” dedi.