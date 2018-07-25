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Vergi borcu olanlar dikkat: Son gün 31 Temmuz

Düzce Belediyesi emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vergileri ve su borçlarına ilişkin çıkarılan yapılandırma kararı hakkında bir açıklama yayımladı.

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Düzce Belediyesi, belediyeye borcu bulunan vatandaşlar için geçtiğimiz Mayıs ayında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bir açıklama yayımladı. Kanun hakkında yapılan açıklamada “belediyemize emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vergileri ve su borcu bulunan vatandaşlarımızın, borçlarını yapılandırmaları için belirlenen son tarih 31 Temmuz’dur. Belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmayan vatandaşlarımızın kanunun öngördüğü şekilde hukuki yaptırımla karşı karşıya kalmaması adına, tüm borçluların 31 Temmuz tarihine kadar belediyemize gelerek yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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