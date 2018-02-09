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Vergi mükellefi sayısı 11 milyona yaklaştı

Ocak ayı itibarıyla vergi mükellefi sayısı 10 milyon 613 bin 455 oldu.

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Türkiye'deki vergi mükellefi sayısı ocak ayı itibarıyla 10 milyon 613 bin 455 olarak belirlendi.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen ay itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 883 bin 698 olarak kayıtlara geçti.
 
Ocak itibarıyla ülkede 2 milyon 712 bin 460 gelir stopaj, 1 milyon 882 bin 297 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 764 bin 310 kurumlar, 775 bin 487 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 595 bin 203 katma değer vergisi mükellefi bulunduğu tespit edildi.
 
Böylece ülkedeki vergi mükelleflerinin sayısı geçen ay itibarıyla 10 milyon 613 bin 455 kişi oldu.

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