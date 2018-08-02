Vergi SGK prim borcu , imar barışı, Trafik cezası, MTV borç yapılandırma nasıl yapılır Borç yapılandırmada son tarih ne zaman

Vergi prim borcu Vergi SGK, imar barışı, MTV yapılandırma nasıl yapılır, borç yapılandırmada son tarih ne zaman? Geçtiğimiz günlerde borç yapılandırmalarına ilişkin yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girmişti. Vergi, prim gibi borcu yapılandırma başvuruları başladı. Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresinin 31 Temmuzda dolacak. Söz konusu yasa uyarınca, 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait olan vergi, gümrük, SGK, idari para cezalarının yapılandırılması mümkündür. Kamu borcunun bulunduğu aşamaya göre borcun aslının belli bir tutarı, faiz ve cezalar, enflasyon farkı alınarak silinmekte. Milyonlarca vatandaşın vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılıyor. Torba yasa yürürlüğe girdi, borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için Temmuz sonuna kadar başvuranlar, yapılandırma yapabilecek. Yapılandırmada ana paraya dokunulmayacak ancak borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamı ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenirse de Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksit seçildiği taktirde ise, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. 18 aya kadar taksit imkanı olacak. Taksitler 2'şer aylık dönemler halinde ödenecek. Yapılandırma imkanı, toplam borç tutarında önemli bir indirim sağlayacak.



Örneğin; 26 Ekim 2016 vadeli 7 bin 200 liralık KDV'nin süresinde ödenmediğini varsayalım. Bu kanunun yayımı tarihine kadar bin 885 lira gecikme zammı ortaya çıkıyor, toplam borç tutarı 9 bin 85 liraya ulaşıyor. Yapılandırma için başvuruda bulunulması halinde, bin 885 liralık gecikme faizinden vazgeçilecek, Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu da 506,57 lira tutuyor. Eğer peşin ödeme seçilirse bu tutarın da yüzde 90'ı silinecek. Böylece Yİ-ÜFE tutarı 50,65 liraya inecek. Yani bin 885 lira faiz yerine 50.65 lira Yİ-ÜFE ödenerek borçtan kurtulunabilecek. 9 bin 85 lira yerine 7 bin 250 lira 65 kuruş ödemeyle borç kapatılabilecek.



Vergi borçlarının yapılandırma süresi uzatıldı



7143 Sayılı Vergi Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için verilen süre bugün sona eriyordu. Vergi borçlarının yapılandırılması için başvuru süresi uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, başvuru süresi ertelenen söz konusu yapılandırmanın son fırsat



Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi uzatıldı.









BORÇ YAPILANDIRMADA SON GÜN 27 AĞUSTOS



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.



Kanuna göre kabul edilen tasarının diğer detayları şöyle:



-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.



- Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.



- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.



- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.



- Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.



- Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.



- İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışında olacak.



- Yaşlılık aylığında, yüzde 100'e yakın artış sağlanıyor.



- Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek.









- Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.



- İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.



- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden atanabilecek.