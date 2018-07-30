Vergi Trafik ceza KYK SGK borç yapılandırma nasıl yapılır 2018 Kamu borçları yapılandırılma son gün ne zaman

Vergi Trafik ceza KYK SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir? 7143 sayılı yasa nedir? Kamu borçlarının yapılandırılmasında son gün ne zaman? Borçların ilk taksit süresi ne zaman başlıyor? Vergi Trafik ceza KYK SGK borç ödeme ve taksitler nasıl olacak? 2018 Vergi Yapılandırmaları neleri kapsıyor? MTV Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında indirimler nasıl olacak? Vergi borcu, Trafik ceza borçları, KYK borçları ve SGK prim borçları 7143 sayılı yasaya göre yapılandırma işlemleri 31 Temmuz'da sona eriyor. Konu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasında 7143 sayılı yasanın getirdiği başvuru süresi 31 Temmuzda doluyor. Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, "Kamu borcunun bulunduğu aşamaya göre borcun aslının belli bir tutarı, faiz ve cezalar, enflasyon farkı alınarak siliniyor" dedi. E Devlet üzerinden borç sorgulaması yapan vatandaşlar Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlıklarına müracaat ederek vergi borçlarını yapılandırabiliyor. Borcunu yapılandıran vatandaşları bu borçlarından gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek ve böylece vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Hükümet milyonlarca borçlu vatandaş ile barış yapacak. Borç 36 taksitte ödeniyor. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolu:



Temmuz ayının sonunda yapılandırma için vatandaşlara tanınan süre tamamlanacak ve bu nedenle borçlarını yapılandıracakların kalan süreyi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Vergi borcu yapılandırma ile emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek. Ancak yapılandırma için hükümet tarafından belirlenmiş bir tarih var.



VERGİ ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile vergi, gümrük ve SGK alacaklarının ve çeşitli kanunlar uyarınca kesilen idari para cezalarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, yurt dışında bulunan varlıkların getirilmesi, üniversite öğrencilerine yönelik af, imar affı başta olmak üzere kapsamlı düzenlemelere gidilmişti.







BAŞVURU SÜRESİ 31 TEMMUZDA DOLUYOR



Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresinin 31 Temmuzda dolacağını belirten Ergin, "Söz konusu yasa uyarınca, 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait olan vergi, gümrük, SGK, idari para cezalarının yapılandırılması mümkündür. Kamu borcunun bulunduğu aşamaya göre borcun aslının belli bir tutarı, faiz ve cezalar, enflasyon farkı alınarak silinmektedir" diye konuştu.



Hükümet milyonlarca borçlu vatandaş ile barış yapacak. Borç 36 taksitte ödeniyor. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolu:



1) Hangi borçlar yapılandırmada?

31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, Genel Sağlık Sigortası borçları, her türlü vergi, trafik cezaları, karayolları idari cezalar, su borcu, emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçları, öğrenci kredileri yasa kapsamına alındı.



2) Başvuru yeri:

SGK'ya olan borçlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor.



3) Başvuru tarihi?

Hem SGK hem de vergi ve diğer borçlar için kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurmak gerekiyor.



4) Ne zaman ödeme olacak? Borçlulara iki seçenek sunulacak. İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek.



PEŞİN ÖDEME:

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksidi tercih edecek.



5) Seçenek değişebilir mi?

Başta peşin ya da taksit seçeneğini tercih edenler bunu isterlerse ileride değiştirebilecek.



6) Seçenek belirtilmezse ne olur?

Azami taksit süresi kabul edilecek.



7) Kartla ödeme var mı?

Evet.



8) Taksit ödenmezse ceza var mı?

İlk taksidin tam ve süresinde ödenmesi şart. Aksatılması halinde, gecikme zammı hesaplanacak.



9) Taksitler nasıl ödenecek?

Taksidi işaretleyenler 6, 9, 12 ya da 18 aydan birini belirleyecek.



10) Dava açanlar ne yapacak?

Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şart olacak.









13 HAZİRAN'DAN ÖNCE ÖDENECEK

Emekliye ikramiye uygulaması da Ramazan ayı itibariyle başlayacak. Emeklilere maaşı ne olursa olsun her bayram öncesi 1000 TL ödenecek. Vefat eden emeklinin yakınlarına ise hisse oranında ödeme yapılacak. Emekliler, en geç 13 Haziran'da ikramiyelerini hesaplarında görecek.



CEZALAR VE BORÇLAR SİLİNECEK

Kesinleşmiş olan borçlar yapılandırılırsa, borcun tamamının enflasyon farkı ile ödendiğini, faiz ve cezaların silindiğini dile getiren Dr. Ergin, "Enflasyon farkı ise Yİ-ÜFE dikkate alınarak oranları hesaplanmaktadır. Dava aşamasındaki kamu borçları için ise mahkemenin hangi aşamada olduğuna ve son karara bakılacaktır" ifadelerini kullandı.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



"İlk derece mahkemesindeki borçların yarısı, faiz ve cezası silinmekte, kalan yarısı enflasyon farkı ile alınmaktadır" diyen Dr. Ergin şunları söyledi:



"İstinaf, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan davalardaki vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda ise, en son kararın terkin, tasdik veya tadilen tasdik olması halinde tasdik edilen vergilerin tamamı, terkin edilen vergilerin yüzde 20si; bozma kararı olması halinde verginin yüzde 50si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısmın tamamı bozulan kısmın yüzde 50si ile enflasyon farkı birlikte ödenirse, verginin kalan kısımlarından ve gecikme faiziyle zammından vazgeçilmektedir. Bu imkandan yararlanılması için açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Davadan vazgeçildiğine ilişkin dilekçe vergi dairelerine verilecek olup, vergi daireleri bu dilekçeleri ilgili vergi mahkemelerine intikal ettireceklerdir."



BORÇLAR İLK TAKSİT SÜRESİ İÇİNDE ÖDENİRSE KATSAYI UYGULANMAYACAK



Borçların ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağını söyleyen Dr. Ergin, "Yapılandırılan borçların peşin veya 6,9,12 veya 18 taksitte (12 aydan 36 ay vadeye kadar) ödenmesi mümkündür. Taksitlendirme yapılması durumunda yapılandırılan borçlar kanunda belirtilen katsayılarla çarpılmaktadır. Borçlar ilk taksit süresi içinde (Eylül 2018 sonuna kadar) peşin ödenirse katsayı uygulanmayacağı gibi, enflasyon farkının yüzde 90ı, idari para cezalarının yüzde 25i indirilirken; borçlar ilk iki taksit süresi içinde ödenirse söz konusu indirim oranları sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 12,5 olacaktır" diye konuştu.



"İMKANLARDAN YARARLANMAK İÇİN ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMALIDIR"

Taksitleri zamanında ödemeyen veya eksik ödeyenlerin haklarını kaybedeceğini belirten Dr. Ergin, "Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabilmek için hem yapılandırılan taksitlerin hem de taksit süresi içerisinde beyan edilip ödenmesi gereken diğer vergilerin (gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi) zamanında beyan edilip ödenmelidir. Yapılandırmaya başvuranlar, söz konusu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla taksiti vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri h?linde yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir" dedi.



"7143 sayılı yasa ile getirilen bir diğer imkan da Varlık Barışı’dır" diyen Dr. Ergin, "Söz konusu imkan uyarınca,31 Temmuza kadar yurt dışında bulunan finansal varlıkların bildirilmesi ve bu varlıkların Türkiyeye getirilmesi; yurt içindeki finansal varlıklarla taşınmazların ise yasal kayıtlara alınması halinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. 31 Temmuzdan sonra 30 Kasıma kadar bildirim veya kayıtlara alınma durumunda ise yüzde 2 vergi ödenmesi söz konusu olacaktır. Bildirilen veya kayıtlara alınan varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.









2018 Vergi Yapılandırmaları Neleri Kapsıyor?



2018 Vergi Yapılandırmaları içerisinde bulunanlar aşağıdaki gibidir;



MTV ödeme kolaylığı,

Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında indirimler,

Peşin ödemelerde %90 İndirim,

Vergi aslına bağlı olmayan özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sine kadar silinmesi,

Vergi ihtilaflarının sulh aracılığıyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirimler,

18 ay taksitli ödeme imkanı,

Vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan borçlar için yapılandırma…



Hangi borçlar kapsamda?

31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenci kredileri kapsamda.



Nasıl ve nereye başvurulacak?

SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Vergi borçları için ise başvurular Gelir İdaresi'nin internet sitesine ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.



Son başvuru tarihi ne zaman?

Tüm borçlar için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018. Bu tarihten sonra yapılandırmaya başvuru imkanı bulunmayacak.



Borç nasıl ödenecek?

Borçlulara 2 seçenek sunulacak. İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek. 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı var. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek.



Toplam borç nasıl ödenecek?

Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.



Ödeme ne zaman yapılacak?

SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.



Seçenek değişebilir mi?

Başta peşin ya da taksit seçeneğini tercih edenler bunu değiştirebilecek. Ancak belirlenen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak.



Erken ödenirse ne olacak?

Daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.



Seçenek belirtilmezse ne olur?

Azami taksit süresi kabul edilecek.



Dava açanlar ne yapacak?

Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvuracak.