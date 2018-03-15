Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Vergi Usul Kanunu nisanda değişiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Usul Kanunu tasarısını nisan sonuna kadar getireceklerini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "En geç Nisan ayı sonuna kadar Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceğiz... Vergide mükellef odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, adaleti sağlayan bir düzenleme olacak. Öbür taraftan da gönüllü uyum programlarına rağmen uymayanlara etkin caydırıcı sistemler getireceğiz." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

Terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA