Vergi Usul Kanunu nisanda değişiyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Usul Kanunu tasarısını nisan sonuna kadar getireceklerini açıkladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "En geç Nisan ayı sonuna kadar Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceğiz... Vergide mükellef odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, adaleti sağlayan bir düzenleme olacak. Öbür taraftan da gönüllü uyum programlarına rağmen uymayanlara etkin caydırıcı sistemler getireceğiz." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.