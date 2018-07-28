Vergi ve prim borçluları için son 4 gün

Başvuru süresinin önümüzdeki hafta salı günü sona erecek olması nedeniyle vergi daireleri hafta sonu saat 17.00’a kadar mesai yapacak. Vergi borcu yapılandırmaları GİB’in internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. Bu arada Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeniden yapılandırmada sürenin 1 ay süre uzatılmasını istedi. Kanunda 1 aya kadar süre uzatma yetkisinin bulunduğunu anımsatan Palandöken “Bu yetkiye istinaden borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süresi 1 ay uzatılmalı. Bu esnafımızın ve devletimizin menfaatine olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.