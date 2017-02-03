Vergide hiçbir şekilde artış planı yok
Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı AA Editör programında “2017’de hiçbir şekilde vergi artışı planımız yok” dedi. Resmi Gazete’de yayınlanan ÖTV ve KDV indirimleri konusunda açıklamalarda bulunan Ağbal yapılan indirimlerin içinde bulunulan süreçte vatandaşların alışverişlerini artıracağını belirterek, bu sayede ekonomiye ciddi anlamda bir canlılık ve hareket geleceğini dile getirdi.
Ağbal, vatandaşların hem mobilya hem de beyaz eşyada mevsimsel beklentiler çerçevesinde tercihlerinin değişebildiğine işaret ederek, bir süredir sektörle bu konuda istişarede bulunduklarını anlattı. Bu açıdan hem beyaz eşya hem de mobilya sektörlerinde gelecek günlerde firmaların da kampanyalar yürüteceklerinin altını çizen Ağbal, piyasa hareketlenmesinin iki sektörle sınırlı kalmayacağını, bunların etkilediği yan sektörlerde de canlanmanın meydana geleceğini vurguladı.
MALİYETİ 1 MİLYAR
Ağbal, bu 3 aylık süreçte firmaların kendi kampanyalarını hemen devreye sokacaklarını, KDV ve ÖTV indirimlerini fiyatlardan düşüreceklerini söyledi. Normalde indirimlerden kaynaklı ekonomik hacimli bir artışın meydana geleceğini ve oradan bir miktar daha fazla vergi geliri elde edileceğini ifade eden Bakan Ağbal “Ama vergi indirimleri aynı zamanda bir miktar da vergi kaybına da neden olacak. Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV’de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak. Ama ben inanıyorum ki bu satış hacimlerinde meydana gelecek artışlar neticesinde bu maliyet daha da aşağı tutarlarda kalacak” şeklinde konuştu.
MASAK 93 bin kişiyi inceliyor
Bakan Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) çeşitli terör örgütleriyle mücadelesinin detaylarının sorulması üzerine, hükümet olarak terör örgütleriyle çok yönlü bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Ağbal “MASAK, emniyet ve savcılık birimleri ile çok yoğun bir çalışma içerisinde. Şu ana kadar FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilgili olarak 3 binin üzerinde dosya açılmış durumda. Her bir dosyada olaylar ve kişiler var. Bu kapsamda 93 bin 717 kişi hakkında MASAK şu anda soruşturma yürütüyor” dedi.
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