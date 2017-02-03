Vergide hiçbir şekilde artış planı yok

Ağbal, vatandaşların hem mobilya hem de beyaz eşyada mevsimsel beklentiler çerçevesinde tercihlerinin değişebildiğine işaret ederek, bir süredir sektörle bu konuda istişarede bulunduklarını anlattı. Bu açıdan hem beyaz eşya hem de mobilya sektörlerinde gelecek günlerde firmaların da kampanyalar yürüteceklerinin altını çizen Ağbal, piyasa hareketlenmesinin iki sektörle sınırlı kalmayacağını, bunların etkilediği yan sektörlerde de canlanmanın meydana geleceğini vurguladı.

MALİYETİ 1 MİLYAR

Ağbal, bu 3 aylık süreçte firmaların kendi kampanyalarını hemen devreye sokacaklarını, KDV ve ÖTV indirimlerini fiyatlardan düşüreceklerini söyledi. Normalde indirimlerden kaynaklı ekonomik hacimli bir artışın meydana geleceğini ve oradan bir miktar daha fazla vergi geliri elde edileceğini ifade eden Bakan Ağbal “Ama vergi indirimleri aynı zamanda bir miktar da vergi kaybına da neden olacak. Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV’de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak. Ama ben inanıyorum ki bu satış hacimlerinde meydana gelecek artışlar neticesinde bu maliyet daha da aşağı tutarlarda kalacak” şeklinde konuştu.