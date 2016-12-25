Vergide nakit yerine kart dönemi

Kamu alacaklarının tahsilinde elektronik ödeme yaygınlaştırılırken, nakit para kullanımı minimuma iniyor. Vergi dairelerinin tahsilatını yaptığı 300’ün üzerindeki gelir türünün de kredi kartı ile tahsil edilmesi planlanıyor. Yeni model ile hem kayıt dışı ile daha etkin mücadele edilmesi, hem de sahte para ile işlem yapılması ve rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen çalışma ile her türlü idari para cezaları, ücret ve gelir kazançları yeni dönemde bankacılık sistemi üzerinden yapılacak. Böylece devlet mükelleflerden direk olarak tahsilat yerine muhatap bankalar olacak.

İNDİRİM GELEBİLİR

Kredi kartı ile tahsilat yapıldığında alacağın takibini yine bankalar yapacak. Sadece Maliye Bakanlığı’nın milyonlarca mükelleften milyarlarca liralık alacağı bulunuyor. Kamunun işlemlerinde nakit paranın kaldırılmasına yönelik çalışmaların yeni yılda hız kazanacağına dikkat çeken GİB kaynakları, “Her şeyin sistemden ödenmesi planlanıyor. Gerekirse buna elektronik ortamda yapanlarla ilgili destekleyici bazı şeyler de olabilir. İndirimler düşünülüyor. Bazı öneriler var. Örneğin nakit para yerine bir ödemenin kartla ya da elektronik bankacılıkla yapılması halinde yüzde 0.25 gibi oranlardan başlamak üzere bazı indirimler yapılması masada tartışılıyor” tespitini yaptı. Kamu gelirlerinin önemli gelir kalemlerinden olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezaları, geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezası, karayolları taşıma kanunu idari para cezası, gayrimenkul sermaye iradından kaynaklı gelir vergisi, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanun kapsamında ödemeler kredi kartı ile tahsil edilebiliyor.

SAHTEKARLIK ÖNLENİR

Kamuda nakit para yerine tüm ödemelerin elektronik bankacılık ile kredi kartı üzerinden yapılmasının güvenli işlemleri de beraberinde getireceğine dikkat çeken Maliye kaynakları, “Nakit paranın kalkması sahtekarlıkları da önler. Vergi dairesi 300’ün üzerinde gelir türü tahsilatı yapıyor. Bir bölümünde kredi kartına geçildi ama geçilmeyen çok sayıda ödeme var. Banka üzerinden ödeme yapılmasını istiyoruz” dedi.

BANKA TAHSİLAT KANALI GENİŞLİYOR

GİB’in 2016 Yılı Performans Programı’nda yer alan bilgilere göre de vergi ve diğer gelirleri toplamada etkinliğin artırılması hedefleniyor. Borcu hakkında bilgilendirilen mükellef sayısı artırılarak cari dönemde ödenmesi gereken vergi ve diğer kamu gelirlerinin tahsilat oranının yükseltilmesi planlanıyor. mme alacaklarının süresinde, kolay ve daha düşük maliyetle tahsilatını sağlayabilmek için banka tahsilat kanallarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında bankalarda Web-Banka-Tahsilatları modelinin geliştirilmesi, banka ortamlarında program geliştirme, bankaların internet şubelerinden ve Otomatik Para Çekme Makinelerinden (ATM) vergi tahsilatı yapılmasının yaygınlaştırılması çalışmaları devam ederken, alternatif ödeme imkanları genişletilecek.