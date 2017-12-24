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Vergide yeni dönem

Maliye Bakanlığı’nın dün yayınladığı iki ayrı tebliğle vergide 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor.

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Yeni yılda ‘sadık mükellefe yüzde 5 vergi indirimi’ ile Kurumlar Vergisi’ndeki 2 puanlık artış devreye giriyor. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre 1 Ocak’tan itibaren Kurumlar Vergisi mükellefleri arasından düzenli ödeyenlerin yıllık vergileri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5’i indirilecek. Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon lirayı geçmeyecek. Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek.

VERGİ ÖDEYENİ TEŞVİK EDECEK

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında vergide kaçakçılık suçları işlediği tespit edilenler, söz konusu hükümlerden yararlanamayacak. Hesaplanan indirim tutarı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak. Kararı değerlendiren TÜRMOB Başkanı Masis Yontan, vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak yüzde 5’lik vergi indirimini, vergi tahsilatının hızlandırılması ve insanların vergi ödemesini teşvik etmesi anlamında olumlu bulduklarını, bu oranın yüzde 10’a çıkarılmasının daha çok fayda sağlayacağını bildirdi. 

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