Vergilerdeki ikinci indirim dalgası inşaat ve otoda
Mobilya, beyaz eşya ve emlaktaki ÖTV ve KDV indirimlerinin kapsamı genişliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, inşaat sektöründe vergi maliyetlerinin aşağı çekileceğini belirterek, piyasayı canlandırmak için otomotivde de vergi indirimi sinyali verdi.
Beyaz eşya, mobilya ve emlak sektöründeki vergi indirimlerinin ardından yeni indirimler yolda. Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında inşaat ve otomotivde de vergi indirimi sinyali verdi. Ağbal, en son yapılan vergi düzenlemeleriyle piyasada büyük bir hareketliliğin başladığını belirterek, “Şu anda ne var gündemimizde? Özellikle inşaat sektöründe vergi maliyetlerini aşağı çekmek için, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, inşaat taahhüt sözleşmeleri, yapı denetimi hizmet sözleşmelerinde vergi oranlarını aşağı çekebilecek bir yetkiyi Bakanlar Kurulu’ndan aldık. Yine tapu harcı diye bildiğimiz harcı farklılaştırıp oran farklılaştırabilmesi, yapması yetkisi de aldık” dedi.
OTODA SÜRPRİZ SİNYAL
Ağbal “Otomotiv sektörü için de düzenlemeniz olacak mı?” sorusu üzerine de tüm sektörlerle her zaman istişare ettiklerini söyledi. Bakan Ağbal “Her zaman söylüyorum, onlarla da konuşuyoruz şu anda. Otomotiv sektöründe de aldığımız tedbirlere ilaveten ekonomiyi canlandıracak birtakım tedbirler alınması gerekiyorsa onu da beraber konuşur yaparız” diyerek vergi indirimi sinyali verdi. Yabancılara konut satışına yönelik yaptıkları düzenlemelere ilişkin soruları da yanıtlayan Ağbal, inşaat şirketlerinin yabancı bir gerçek kişiye veya bir şirkete bir iş yeri veya konut sattığında, bunun örneğin yüzde 18 KDV’si varsa, bu KDV’yi istisna edeceklerini söyledi.
YABANCIYA KDV YOK
Ağbal “Dolayısıyla yabancı, Türkiye’de konut veya iş yeri satın almak istediğinde KDV ödemeyecek” dedi. Bunun Türkiye’ye olan talebi ve ilgili artıracağını dile getiren Ağbal, inşaat şirketlerinin de bu şekilde sattıkları konutlardan dolayı üzerlerinde kalan vergi yükünü adeta ihracatmış gibi döviz kazandırıcı işlem saymak suretiyle bu iadeleri, üzerindeki vergi yükünü kendilerine iade edeceklerini ifade etti.
Vergisini düzenli ödeyeneindirimde tavan var
Ağbal, vergi borcunu zamanında ödeyen mükelleflere getirilecek indirim konusunda da bilgi vererek, konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü bildirdi. Ağbal, mükellefin tüm kazancına göre hesaplanan, örneğin 100 liralık verginin 5 lirasının alınmayacağını ifade etti. Ağbal, uygulamadan büyük ölçüde KOBİ’lerin yararlanacağı bilgisini verdi. Uygulama için bir parasal tavan konulduğunu aktaran Ağbal “Şu anda üzerinde çalıştığımız rakam 1 milyon lira. Yani indirilecek, alınmasından vazgeçilecek vergi 1 milyon lirayı aşmamak üzere yüzde 5’e kadar bir oranda verginin alınmasından vazgeçiyoruz. İnşallah vergiye gönüllü uyumu arttıran, gönüllü mükellefleri de gerçekten ödüllendiren bir sisteme Türkiye’de kavuşmuş olacağız” diye konuştu.
Fon’da 3’lü denetim olacak
Türkiye Varlık Fonu’nun hiçbir denetime tabi olmadığı yönündeki eleştirileri hayretle karşıladığını dile getiren Ağbal, Fon’un kredibil, şeffaf ve hesap verebilir olmasına özel önem verdiklerini ifade etti. Ağbal “Türkiye Varlık Fonu ve Varlık Yönetim Şirketi Sermaye Piyasası Kurulunun belirlemiş olduğu bağımsız denetim standartlarına uygun olarak bağımsız denetçiler tarafından denetlenecek. Ayrıca Meclis denetimiyle birlikte 3’lü bir denetim var. Hiç kimse tereddüt etmesin. Her türlü siyasi denetim dahil, hukuk denetimi dahil hepsi yapılacak” dedi. Ağbal, Fonu’na devredilen şirketlerin çalışanan ve yönetimlerinin de tereddüt etmesine gerek olmadığını söyledi.
VARLIK FONU PİYASALARDAÖNEMLİ AKTÖR OLACAK
Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye Varlık Fonu’nun, Türkiye için büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Ağbal “Fon sayesinde önümüzdeki dönemde potansiyelini kullanmak suretiyle çok ciddi kaynak üretilecek, varlıklar ekonomiye kazandırılacak ve burada yapılan eleştirilerin tersine bu varlıkların bir araya getirilmesiyle oluşturulacak sinerji sayesinde de Varlık Fonu hem piyasalarda hem de Türkiye’nin uluslararası veya ulusal projelerinde önemli bir aktör haline gelecek” dedi. Ağbal, fonun Türkiye’nin hem sermaye piyasalarında oynaklıklarının engellenmesi, hem sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılması, hem de büyük altyapı projelerinin harekete geçirilmesi veya devam ettirilmesine önemli bir ivme sağlayacağını kaydetti. Fon konusunda “Düyun-u Umumiye”yi örnek gösterenlere 2001 yılını hatırlatmak gerektiğini belirten Ağbal, şunları söyledi:
2001’İ HATIRLATAYIM
“2001’de bu ülkenin bankaları batırılmış, kamu disiplini alaşağı edilmiş, kamu IMF’ye muhtaç edilmişti. Bugün Türkiye Varlık Fonu’nu kurduğumuz ortamda Türkiye mali disipliniyle dünyada örnek olan bir ülke, bankacılık sistemi son derece güçlü ve her şeyden önemlisi bu siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde Türkiye bir çekim merkezi. Tabii ki bu çekim merkezi olunan noktada da Türkiye Varlık Fonu sahip olduğu yetkiler ve güç sayesinde ekonomide oluşturduğumuz bu başarı hikayesine yeni başarılar katacak. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın.”
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