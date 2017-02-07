Vergilerdeki ikinci indirim dalgası inşaat ve otoda

Beyaz eşya, mobilya ve emlak sektöründeki vergi indirimlerinin ardından yeni indirimler yolda. Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında inşaat ve otomotivde de vergi indirimi sinyali verdi. Ağbal, en son yapılan vergi düzenlemeleriyle piyasada büyük bir hareketliliğin başladığını belirterek, “Şu anda ne var gündemimizde? Özellikle inşaat sektöründe vergi maliyetlerini aşağı çekmek için, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, inşaat taahhüt sözleşmeleri, yapı denetimi hizmet sözleşmelerinde vergi oranlarını aşağı çekebilecek bir yetkiyi Bakanlar Kurulu’ndan aldık. Yine tapu harcı diye bildiğimiz harcı farklılaştırıp oran farklılaştırabilmesi, yapması yetkisi de aldık” dedi.

OTODA SÜRPRİZ SİNYAL

Ağbal “Otomotiv sektörü için de düzenlemeniz olacak mı?” sorusu üzerine de tüm sektörlerle her zaman istişare ettiklerini söyledi. Bakan Ağbal “Her zaman söylüyorum, onlarla da konuşuyoruz şu anda. Otomotiv sektöründe de aldığımız tedbirlere ilaveten ekonomiyi canlandıracak birtakım tedbirler alınması gerekiyorsa onu da beraber konuşur yaparız” diyerek vergi indirimi sinyali verdi. Yabancılara konut satışına yönelik yaptıkları düzenlemelere ilişkin soruları da yanıtlayan Ağbal, inşaat şirketlerinin yabancı bir gerçek kişiye veya bir şirkete bir iş yeri veya konut sattığında, bunun örneğin yüzde 18 KDV’si varsa, bu KDV’yi istisna edeceklerini söyledi.

YABANCIYA KDV YOK

Ağbal “Dolayısıyla yabancı, Türkiye’de konut veya iş yeri satın almak istediğinde KDV ödemeyecek” dedi. Bunun Türkiye’ye olan talebi ve ilgili artıracağını dile getiren Ağbal, inşaat şirketlerinin de bu şekilde sattıkları konutlardan dolayı üzerlerinde kalan vergi yükünü adeta ihracatmış gibi döviz kazandırıcı işlem saymak suretiyle bu iadeleri, üzerindeki vergi yükünü kendilerine iade edeceklerini ifade etti.

Vergisini düzenli ödeyeneindirimde tavan var