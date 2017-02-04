Vergisini düzenli ödeyene indirim imkanı geliyor
Maliye Bakanı Ağbal “Vergisini zamanında ödeyen, geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini yerine getirenlere indirim imkanı getireceğiz” dedi. Ağbal, indirim oranını konusunda yüzde 5 beklenti olduğunu, oranı Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceğini söyledi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümet olarak vergi borçlarının zamanında tahsil edilmesi konusunda azami derecede gayret gösterdiklerini, mükelleflerin de bu anlamda bir çaba içinde olduklarını belirtterek, vergisini düzenli ödeyene indirim imkanı getireceklerini söyledi. Vergisini zamanında ödeyemeyen vatandaşlara imkan sağlamak için de yeniden yapılandırma kanunları çıkardıklarını anımsatan Ağbal, bu kanunların ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde doğru tercihler olduğunu söyledi. Ağbal “Vergi mükellefi kazanıyor, gelip o kazandığının bir kısmını bizimle paylaşıyor. Ama diğer taraftan ödeme gücü olan, bunu zamanında ödeyen mükellef de diyor ki ‘Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse, bize de bir imkan sağlayın’. Bunu da haklı bir talep olarak görüyoruz. Vergisini süresinde ödeyemeyen suçlu olmadığı gibi, vergisini süresinde ödeyen vatandaşa da böyle bir kolaylığın sağlanması doğru bir talep” dedi.
Maliye Bakanlığı olarak bu talebi dikkate alarak bir çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Ağbal “Bu düzenlemenin kapsamına hangi mükellefler girmeli, burada sağlanacak vergi indirimi oranı ne olmalı? Bu bir hesap kitap işi” dedi.
BORCU OLMAMALI
Bakan Naci Ağbal, düzenleme kapsamında mükellefin, yararlandığı dönem itibarıyla geçmişe dönük borcu olmaması gerektiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti:
“Yani belli bir süre 3 yıl olur, 5 yıl olur, bizim tercihimiz 3 yıl. Geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş, her beyannamesini süresinde ödemiş. Bazen 3-5 bin lira küçük rakamları dikkate almamak lazım. Beyannamelerin düzenli olarak zamanında verilmiş olması, ödemelerin düzenli olarak zamanında yapılmış olması bir ölçüt olacak. Bu indirimden yararlanılacak dönem itibarıyla herhangi bir vergi borcu olmayacak. Burada şuna da dikkat ediyoruz, bu indirimi vereceğimiz mükellefimiz sadece vergisini zamanında ödeyen kişi olmasın, aynı zamanda geçmişe yönelik vergisini de eksik ödememiş olsun. Burada bizim belirlediğimiz ölçütlerden biri geçmişte herhangi bir şekilde mesela 3 yıllık süreçte geçmişe dönük herhangi bir şekilde bir vergi incelemesi sonunda bir vergi tarh edilmemiş olması gerekiyor.”
İNDİRİM ORANI 5
Ağbal, vergisini zamanında ödeyen ve geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettikleri mükelleflere bu imkanı getireceklerini bildirdi. Maliye Bakanı Ağbal “İndirim oranı konusunda genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Bunu farklı senaryolar altında, farklı mükellef grupları itibarıyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Ağbal “Şartlar konusundaki çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz” şeklinde konuştu.
ÖTV ve KDV indirimi mağazaları hareketlendirdi
Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan ÖTV’nin 30 Nisan’a kadar sıfıra çekilmesi ve mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi ürünlerin fiyatlarına yansırken, mağazalarda da ilk günden hareketlilik başladı.
VATANDAŞ MEMNUN
Beyaz eşya piyasasının hareketlendiğini anlatan bir mağazanın satış müdürü Osman Akbulutlar “Örneğin bin 500 liralık bir buzdolabı aldığımızda ÖTV indirimiyle bu bin 400 liraya düşüyor. 3 bin liralık üründe ise fiyat 2 bin 800 liraya düşüyor. Bu tüketici için de dolar artışları ve zamlardan sonra bir fırsata dönüştü” dedi. Tüketicinin ürünleri daha uygun fiyata alabileceğini belirten Akbulutlar “ÖTV’nin sıfırlanmasıyla nişanlı çiftlerimiz, yeni evlenecek olanlar ve uzun yıllar evli olup beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler bize şimdiden talep göstermeye başladı” dedi. Beyaz eşya almak için mağazaya gelen Soner Deniz, evlenmeyi planladığını ifade ederek, ÖTV indiriminden faydalanmak istediğini kaydetti. Selahattin Demiroca ise eşine çamaşır makinesi alarak sürpriz yapmayı planladığını anlattı. Demiroca “En son 30 yıl önce beyaz eşya almıştık. Eskiyen çamaşır makinemizi değiştirmeyi istiyoruz. Uygulama bizi çok memnun etti” diye konuştu. Mevlüt Tun ise ÖTV indiriminin ardından eşine ütü alarak sürpriz yapmayı planladığını belirtti. Mobilya mağazası müdürü Ramazan Kıran da mutfak takımı, salon takımı ve yatak odası takımları gibi mobilyaların fiyatlarının yüzde 10 düşürüldüğünü söyledi. Kıran, söz konusu indirimin özellikle yeni evlenecek çiftler için fırsat yarattığını söyledi.
Ucuzken alın, fırsatı kaçırmayın
Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV’nin 3 ay süreyle yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesine ilişkin “Vatandaşlarımıza bir an önce bu 3 ay zarfında mobilya ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Güleç, KDV indiriminin ardından fiyatların yüzde 10 ucuzlayacağını belirterek, ihtiyacı olan vatandaşların bir an önce mobilyalarını almasının faydalarına olacağını söyledi. Güleç, piyasaların da son derece olumlu etkileyeceğini söyledi.
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