Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesi kapsamına KDV de giriyor

TBMM’de kabul edilen KDV yasasında devreden KDV’nin 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesini öngören düzenlemeden vazgeçen Maliye Bakanlığı’nın, birikmiş KDV alacaklarına ödeme kolaylığına hazırlandığı öğrenildi. Zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV’nin de alınacağı belirtiliyor.



Piyasada yaşanan nakit sıkışıklığın aşılması için çeşitli önlemler alan ekonomi yönetimi, birikmiş vergi borçlarının ödenmesini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Bu noktada ilk adımın KDV alacakları için atılması bekleniyor.



Şirketlerin devreden KDV alacaklarının 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesine ilişkin düzenlemeden, son dakika verilen önergelerle vazgeçilmişti. Tasarı kamu oyuna ilk duyurulduğunda, reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenlemenin, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması olduğu kaydedilmişti.



