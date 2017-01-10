Verimli enerji 65 milyar TL kazandıracak
Sanayide tüketilen enerjinin verimli kullanılmasıyla, tasarruf miktarı 10 yılda 65 milyar TL’yi bulabilecek. Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, sanayide işletmelerin enerjiyi tasarruflu kullanmasının önemli olduğunu belirterek, “Enerji verimli yönetimlerle enerji faturaları yüzde 30’dan fazla azaltılabilir.
Bu da 10 yıl içinde 65 milyar liralık tasarrufa denk gelir” dedi. Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle açıklama yapan Çağlar, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini sürdürülebilir şekilde devam ettirmesinde enerji verimliliğinin kritik öneme sahip olduğu söyledi. Türkiye’nin altıncı büyük enerji kaynağının enerji verimliliği olduğunu ifade eden Çağlar, Çin’den sonra enerji talep artış hızı en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Aydınlatma, ulaştırma ve üretimde enerji verimliliği standartlarını geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Çağlar “Sanayide alınacak yöntemlerle atık ısı geri kazanılarak, buralarda yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlanırken, soğutma ve ısıtmada yalıtımlı boruların tercih edilmesiyle de yüzde 70-80 enerji kaybı önlenir” diye konuştu.
OTO İÇİN DE GELECEK
Güneş enerjisinin hem elektrik üretiminde hem de suyun ısıtma ve soğutulmasında kullanılmasının da sanayide verimliliği artıracağının altını çizen Çağlar, sanayiden sonra en fazla tasarrufun, enerji tüketiminde yüzde 19’luk paya sahip olan ulaştırma alanında sağlanabileceğini ifade etti. İbrahim Çağlar, konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjinin verimli kullanılması gerektiğini dile getirdi. Konutlarda alınacak önlemin tasarrufu getirdiğini belirten Çağlar, otomobil kullanımında da uygulanacak tedbirlerin de enerji verimliliğini artıracağını söyledi.
FOSİL YAKITA DİKKAT
Çağlar, Türkiye’de doğalgaz ve elektrikte enerji talebinin hızla arttığını belirterek, ülkenin büyümesine ve nüfus artışına bağlı olarak bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi. Daha az enerji tüketerek daha fazla ekonomik getiri sağlamanın hedeflenmesi gerektiğini dile getiren Çağlar, “Çevreye zararlı fosil yakıtların tüketimini azaltmak ve enerjiyi her alanda verimli ve etkin kullanmak bir zorunluluk haline geldi. Türkiye 2023 yılına kadar yüzde 10’luk enerji tasarrufu sağlama hedefi doğrultusunda çalışıyor. Fabrika sahipleri enerji verimliliğin önemsemeli” dedi.
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