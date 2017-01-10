Verimli enerji 65 milyar TL kazandıracak

Bu da 10 yıl içinde 65 milyar liralık tasarrufa denk gelir” dedi. Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle açıklama yapan Çağlar, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini sürdürülebilir şekilde devam ettirmesinde enerji verimliliğinin kritik öneme sahip olduğu söyledi. Türkiye’nin altıncı büyük enerji kaynağının enerji verimliliği olduğunu ifade eden Çağlar, Çin’den sonra enerji talep artış hızı en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Aydınlatma, ulaştırma ve üretimde enerji verimliliği standartlarını geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Çağlar “Sanayide alınacak yöntemlerle atık ısı geri kazanılarak, buralarda yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlanırken, soğutma ve ısıtmada yalıtımlı boruların tercih edilmesiyle de yüzde 70-80 enerji kaybı önlenir” diye konuştu.

OTO İÇİN DE GELECEK

Güneş enerjisinin hem elektrik üretiminde hem de suyun ısıtma ve soğutulmasında kullanılmasının da sanayide verimliliği artıracağının altını çizen Çağlar, sanayiden sonra en fazla tasarrufun, enerji tüketiminde yüzde 19’luk paya sahip olan ulaştırma alanında sağlanabileceğini ifade etti. İbrahim Çağlar, konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjinin verimli kullanılması gerektiğini dile getirdi. Konutlarda alınacak önlemin tasarrufu getirdiğini belirten Çağlar, otomobil kullanımında da uygulanacak tedbirlerin de enerji verimliliğini artıracağını söyledi.