ABD ile vize krizi çözüldü, dolar 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından 2 ayın en düşük seviyesi olan 3,7724'e kadar geriledi.
- AA
Dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Güne yükselişle başlayan ve 3,8249 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek 3,7724 ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
Dolar/TL saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 3,7770 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 düşüşle 4,5170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,61 gerileyerek 5,0840'tan alıcı buluyor.
Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,75 seviyesinin destek 3,80 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
Piyasalardaki coşku Borsa İstanbul'a da yansıdı. BİST 100 endeksi de şu dakikalarda yüzde 1,75 artışla 114 bin 122 seviyesinde bulunuyor.
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