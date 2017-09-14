Volksvagen 4,8 milyon aracını geri çağırıyor

Dünyanın önde gelen otomobil firması Volkswagen, araçlarında bulunanan 'Takata' hava yastıkları sebebiyle Çin'deki 4,8 milyon aracını geri çağıracak. Geri çağırma kararı Volkswagen tarafından üretilen araçların yanı sıra Çin'de SAIC ve FAW ile kurduğu ortaklıklar tarafından üretilen araçları da kapsıyor.

Çin Kalite Kontrol ve Teftiş Genel İdaresi, VW Çin'in 103.573 araç, FAW-Volkswagen 2.35 milyon araç ve SAIC Volkswagen 2.4 milyon araç geri çağıracağını açıkladı.

Takata tarafından üretilen hava yastığının dünya çapında en az 16 ölüm ve 180 yaralanma ile bağlantılı olduğunu tahmin ediliyor. Yastığın içinde parçaçıklar kaldığı ve bunların yastığın patlamasına neden olduğu iddia ediliyor.

Volkswagen geçen yıl Çin'de 3.98 milyon araç sattı, 2015 yılında yüzde 12.2 artışla ülkedeki en büyük yabancı otomobil üreticisi oldu.

Önümüzdeki yılın mart ayında başlayacak geri çağırma, 2019 yılına kadar devam edecek.

General Motors, Dimler gibi dünya devleri de 2017'nin başında Takata hava yastığı kullanılan araçlarını geri çağırmıştı.