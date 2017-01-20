Volt Motor’da hedef yüzde 30 ihracat

Folkart, Pharmactive, Livamine şirketleri ile birlikte Saya Grup bünyesinde yer alan VOLT Motor, Türkiye’nin en büyük elektrik motoru üreticisi olma yolunda ilerliyor. Saya Grup’a 2011 yılında katılan ve 2017 yılında 30. yılını kutlayacak VOLT Motor’un hedefi; Türkiye’nin ilk 500 sanayi firması arasında yer almak ve cirosunun yüzde 30’unu ihracattan sağlamak. VOLT Motor’un Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında düzenlenen hedeflerinin paylaşıldığı toplantıya Saya Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, VOLT Motor Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sancak ile VOLT Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe katıldı.

KAPASİTE 1 MİLYON ADET

Saya Grup’ta 3 bin kişinin çalıştığını belirten Saya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Sancak, 2011 yılında Saya Grup bünyesine dahil olan VOLT Motor’a 5 yıl içinde 50 milyon dolarlık yeni teknoloji, kalite ve kapasite artışına yönelik yatırım yaptıklarını belirtti. Sancak “Üretim alanımızı da yüzde 30 büyüterek 45 bin metrekareye çıkarırken, çalışan sayımızı da artırdık” dedi. Yatırımlara devam ederek, üretim kapasitesini daha da artırmak istediklerini anlatan Mesut Sancak “Bu amaçla 2017 yılında 20 milyon TL’nin üzerinde ek yatırım yapmayı planlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere; Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’ne de yöneleceğiz. VOLT Motor olarak 30. yaşımızda, üretimimizin yüzde 30’unu ihraç etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. VOLT Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe de “VOLT Motor, 2011 yılında Saya Grup bünyesine dahil oldu. Bugüne kadar 50 milyon dolarlık yeni teknoloji, kalite ve kapasite artışı yatırımı yapıldı. Bu yıl üretim kapasitemiz 1 milyon adet genel maksatlı motor olacak” dedi. Çimentepe “Dünyanın en verimli motorunu üreteceğiz. Mayıs ayından itibaren prototiplerini üretip, ağustos ayından itibaren yılda 85 bin adet üretebilir mıknatıslı motor üretimine tam anlamıyla geçeceğiz. Şu an en verimli motorlar, IE4 sınıfı olanlar. Son 6 aylık süreçte bu motora odaklanıp sonuca ulaştık” dedi.

ABD ve Kanada için hazırız

İlkay Çimentepe, Avrupa’da A sınıfı kaliteli ürün isteyen müşterilere yönelik ihracat çalışmasına ağırlık verdiklerini söyledi. Çimentepe “Halen 40’a yakın ülkeye ihracatımız bulunuyor. Ayrıca Amerika’ya ve Kanada’ya ürün sunabilmek için de sertifikalarımızı hazırladık. İhracatta, okyanusları aşıp Amerika ve Kanada’ya da ihracat yapmak öncelik hedeflerimiz arasında. Bunun yanında hali hazırda en önemli OEM ihracat iş ortağı olan, dünyanın en büyük pompa üreticisi olan Alman KSB firması ile iş hacmimizi her geçen gün büyütüyoruz. KSB’nin dünya çapındaki tüm üretim tesislerine en yüksek enerji verimliliğine ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi ihraç ediyoruz” diye konuştu.