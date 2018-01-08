Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yabancı akın etti, birleşme ve satınalma yüzde 41 arttı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deloitte Türkiye’nin raporuna göre geçen yıl 298 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 2016’da yaşanan 7.3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 41 artış göstererek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da toparlanmaya işaret etti. 

EN BÜYÜĞÜ PETROL OFİSİ

En büyük işlem ise Hollandalı Vittol’un 1.4 milyar dolarlık OMV Petrol Ofisi alımı olurken İspanyol BBVA’nın Garanti Bankası’nın yüzde 10’una ödediği 917 milyon dolarlık işlem ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise Akfen’in Avusturalyalı IFM Investors’a 869 milyon dolara sattığı Mersin Liman İşletmeciliği’ne gitti. Geçen yılki birleşme ve satın almalarda büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri etkili oldu. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya göre yüzde 45 artarak 5.5 milyar dolar oldu. Öte yandan, Türk yatırımcılar toplam işlem adedinin yüzde 77’sini gerçekleştirirken, işlem hacimlerini yabancı yatırımcılara benzer şekilde 2016’ya göre yüzde 37 artırdı. Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise yüzde 65 yükseldi. İşlem büyüklüğü 50 milyon doların altında olan işlemler toplam işlem sayısının yüzde 84’üne denk geldi.

2018’de toparlanma hızlanacak

DeloItte Türkiye Ortağı Başak Vardar birleşme ve satın alma aktivitesini etkileyen makroekonomik ve politik risklere rağmen pazarda bir toparlanma olduğunu ifade etti. İşlem hacminde hızlı bir yükselişi zaten beklemediklerini, yine de birkaç büyük ölçekli yabancı yatırımcı işleminin, işlem hacmini 10 milyar doların üzerine taşıdığını aktaran Vardar, işlem sayısının ise küçük ölçekli start-up yatırımlarının sayısındaki artışa bağlı olarak ciddi bir rakama ulaştığına işaret etti. Vardar “Hem finansal hem yabancı yatırımcılar Türkiye’nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenlerini kaybetmediklerini de her şeye rağmen gösterdi” yorumunu yaptı.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi(1): Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

Karavan ile dünyayı dolaştı

Karavan ile dünyayı dolaştı

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte dünyanın en zengin futbolcusu!

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

İşte en çok satan ultra lüks araçlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA