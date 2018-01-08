Yabancı akın etti, birleşme ve satınalma yüzde 41 arttı

Deloitte Türkiye’nin raporuna göre geçen yıl 298 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 2016’da yaşanan 7.3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 41 artış göstererek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da toparlanmaya işaret etti.

EN BÜYÜĞÜ PETROL OFİSİ

En büyük işlem ise Hollandalı Vittol’un 1.4 milyar dolarlık OMV Petrol Ofisi alımı olurken İspanyol BBVA’nın Garanti Bankası’nın yüzde 10’una ödediği 917 milyon dolarlık işlem ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise Akfen’in Avusturalyalı IFM Investors’a 869 milyon dolara sattığı Mersin Liman İşletmeciliği’ne gitti. Geçen yılki birleşme ve satın almalarda büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri etkili oldu. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya göre yüzde 45 artarak 5.5 milyar dolar oldu. Öte yandan, Türk yatırımcılar toplam işlem adedinin yüzde 77’sini gerçekleştirirken, işlem hacimlerini yabancı yatırımcılara benzer şekilde 2016’ya göre yüzde 37 artırdı. Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise yüzde 65 yükseldi. İşlem büyüklüğü 50 milyon doların altında olan işlemler toplam işlem sayısının yüzde 84’üne denk geldi.