Yabancı ekonomistler TCMB faiz kararını değerlendirdi

Capital Economics Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti William Jackson, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), uzun süre sıkı para politikasını sürdürebileceğini söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), faizlerde değişikliğe gitmedi. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde tuttu.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 ve borç verme faiz oranı 12,75 düzeyinde sabit kaldı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jackson, TCMB'nin, uzun süre sıkı para politikasını sürdürebileceğini belirterek, PPK'nın enflasyonu geri çekme konusunda daha azimli olduğunu, bunun da faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde kalacağı görüşünü desteklediğini kaydetti.

Politika yapıcıların enflasyonu geri çekme konusundaki çabasının daha ciddi hale geldiğini vurgulayan Jackson, enflasyonun hedeflerle tutarlı hale gelmesine kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini söyledi.

"Gevşek para politikası 2019'da söz konusu olabilir"

William Jackson, bu yıl gevşek para politikası için alan bulunmadığını, 2019'da söz konusu olabileceğini belirtti.

Enflasyonun düşebileceğini ifade eden Jackson, şu anda yüzde 12,75 seviyesinde olan borç verme faiz oranında gelecek yıl 200 baz puanlık bir azalış olabileceğini söyledi.

"TCMB, faizleri artırabilir"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de TL'deki istikrarlı seyirden dolayı TCMB'nin, beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmediğini belirtti.

Matys, dolar/TL'nin yükselme ihtimali bulunduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kademeli olarak sıkı para politikasına geçeceğini, bu sebepten dolayı TCMB'nin faizleri artırabileceğini söyledi.

TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio ise TCMB'nin "güvercin" tondan uzaklaşabileceğini kaydetti.