Yabancı fonlar kapıştı

Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) yüzde 31.44 payının halka arzı için çıkılan talep toplama işlemi sona erdi. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği halka arzın büyüklüğü 1 milyar 384 milyon lira seviyesinde, her bir payın fiyatı ise 19 lira olarak gerçekleşti. Bu rakamla MLP Care’in toplam piyasa değeri de 3 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Halka arzda büyük fonların alım yapması dikkat çekti. En çok alımı ise Singapur Maliye Bakanlığı’na ait olan Temasek Holdings yaptı. Şirket, yüzde 15.71 hisse alarak ilk sıraya oturdu. Temasek’i Londra merkezli gelişen piyasalar odaklı uzun vadeli fonlar yönetmekte olan Genesis, yüzde 11.62’lik oran ile izledi, Üçüncü sırada yüzde 10.26 ile Charlemagne Capital takip etti. Bu üç şirketi Carrhae Capital, AllianceBernstein, Goldman Sachs Asset Management ve East Capital Management izledi.

13 ŞUBAT’TA BORSADA

Halka arz edilen şirket paylarının yaklaşık yüzde 83.5’i yurtdışı kurumsal, yüzde 8.2’si yurtiçi kurumsal ve yüzde 8,2’si ise yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı ek satış dâhil, yüzde 36.15’e ulaşmış oldu. Şirket 13 Şubat’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, “Yurtiçi ve yurtdışından gelen talebin toplam büyüklüğü bizi mutlu etti. Halka arza Singapur, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarından ilgi oldu. Bu ilgi hem şirketimize hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveninin bir göstergesi. Bu nedenle çok mutluyuz” dedi.

YENİ BİR ADIM ATTIK

MLP Care’in, hızlı büyüyen bir sağlık kurumu olduğuna işaret eden Usta, sağlık alanındaki yatırımlara aynı hızda devam etmek; ekonomiye, istihdama ve Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına katkı sağlamak adına yeni bir adım attıklarını vurguladı.

Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyümesine büyük katkı yapacağına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Son yılların en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdik. Başarı ile gerçekleşen bu halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlanıyor. Sermaye artışı ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, kaynaklarımız ile sürdürülebilir güçlü büyümemize devam edeceğiz.”