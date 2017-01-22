Yabancı plakalı aracın cezası gümrükte tahsil edilecek

Türkiye’yi transit geçiş için kullanan uluslararası nakliye araçları ile tatil için Türkiye’ye gelen yabancı plakalı araçlar için düzenleme yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre tüm idari para cezası olanların yanı sıra trafik para cezası kesilen yabancı plakalı araçlar da otomatik olarak sistem tarafından tespit edilecek. Bu kapsamda hazırlanan ‘Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlar İçin Uygulanacak Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik Taslağı’ çalışmalarında son aşamaya gelindi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışma ile yabancı plakalı taşıtlara kesilen yol geçiş ücretleri ve bunlara bağlı idari para cezalarının gümrük kapılarında banka ve kredi kartı ile tahsil edilmesi, bunu mümkün kılacak veri aktarımının Gümrük Bakanlığı’nın sistemlerine iletilerek ücret ve cezalarını yatırmayan yabancı plakalı taşıtların Türkiye’yi terk etmesine izin verilmeyecek.

PİLOT UYGULAMA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışmaları kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyor. Söz konusu çalışmanın kapsamında Türkiye’de alınan trafik para cezaları da ekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu para cezalarının kara kapılarında kontrolünün yapılarak tahsil edilebilmesine yönelik olarak çalışma başlattı. İlk aşamada sadece tek ve maktu vergiler için ‘İşyeri Pos’ sistemi çerçevesinde, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nde pilot uygulamaya geçilebileceği, bilgisi verildi.