Yabancı yatırımcı 10 yıllık Türk tahvillerini kapıştı

Yurt dışında Türkiye’ye yönelik algı operasyonu yapıldığı, yurt içinde de dolar üzerinden ekonomiye saldırıldığı bir dönemde Türkiye Hazinesi’nin 10 yıl vadeli Eurobond’ları adeta kapışıldı. Hazine’nin 2017’nin ilk yurt dışı borçlanmasında 10 yıllık tahvilere üç kat talep geldi. Hazine Müsteşarlığı’nca, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde önceki gün gerçekleştirilen 2027 vadeli tahvil ihracı miktarının 2 milyar dolar olduğu bildirildi.

256 YATIRIMCIYA SATILDI

Hazine böylece bu yıl için öngördüğü 6 milyar dolarlık dış borçlanmanın 2 milyar dolarını tamamlamış oldu. Hazine’den yapılan açıklamada, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için önceki gün Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank’a yetki verildiği anımsatıldı. Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ihraç tutarının 23 Ocak 2017’de hesaplara gireceği belirtildi. Açıklamada, 25 Mart 2027 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6, yatırımcıya getirisinin ise yüzde 6,15 olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi: “Tahvile toplamda yaklaşık 256 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 49’u ABD, yüzde 26’sı İngiltere, yüzde 11’i Türkiye, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.”

FITCH’DEN TÜRKİYE TWEET’İ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından paylaşılan iletilerde, Türkiye’de mevduat seviyesinin istikrarlı olduğu, dış finansmana erişimin ise devam ettiği kaydedildi. Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak’ta gözden geçirmesi bekleniyor.