Yabancı yatırımcının gözü Türkiye’de

2017 yılı genelinde bu rakam 300 civarında şirket birleşmeleri ve satın almaları ile toplam 10 milyar dolar olmuştu. Pragma Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Kerim Kotan, “İçinde bulunduğumuz bu yılın dinamiklerini iyi okumalıyız” dedi.

ORAN YÜKSELECEK

Kotan “Önemli yatırım fonlarının ve şirketlerin Türk firmalarıyla M&A için sıraya girdiğini kendi tasarladığımız satış/ortaklık süreçlerinde net bir şekilde görüyoruz. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek işlemlerle birlikte geçen seneki 10 milyar doları rahatlıkla geçeceğiz gibi görünüyor” dedi.

Türkiye’nin yeniden yabancı yatırımın odak noktası olması için uluslararası piyasalara yansıtılacak güvenin belirleyici rol oynayacağını belirten Kerim Kotan, “Türkiye bu sağlanabildiği takdirde Amerika, Avrupa Birliği, körfez ülkeleri arasından özellikle Suudi Arabistan ve BAE ile gelişmiş sermaye yapısına sahip Asya ülkelerinden yüksek oranda yatırım çekmeye aday bir ülkedir. Yapısal reformlara devam etmek ve yabancı yatırımcının hayatını kolaylaştırmak için doğru adımları atmaya devam edelim aynı 2010-2013 döneminde olduğu gibi orta vadede senede 15-16 milyar dolar M&A büyüklüğünü yakalayabileceğiz. M&A rakamları açısından 2018 yılını 11-12 milyar dolar ile 2017’nin rahatlıkla üzerinde tamamlamamız ve 2019 yılında bu rakamı 14-15 milyar dolar olarak beklenebilir” dedi.