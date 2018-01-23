Yabancılar piyasaların dik duruşuna şaştı kaldı
Uluslararası piyasa uzmanları, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın piyasalarda olumsuz bir yansıma yaratmadığını ve bu durumun şaşırtıcı olduğunu söylediler.
Harekatın başlaması sonrası Borsa İstanbul yükselişle güne başladı. Dolar TL karşısında değer kaybını sürdürdü. Yatırımcı taleplerinde artış yaşandı. Tüm bu yaşananlar, uluslararası piyasada büyük bir şaşkınlık yarattı. Şavaş durumunda olan bir ülkede piyasalarının bu denli güçlü durması ‘beklenmedik bir durum’ olarak nitelendirildi. Capital Economics’in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson yaptığı açıklamada “Mevcut durum, geçen hafta gördüğümüz satışın bir yansıması olabilir. Fakat oldukça sınırlı piyasa etkisi karşısında şaşırdım” ifadelerini kullandı.
PİYASALAR KÂRLI
Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, yaptığı açıklamada, şu ana kadar Zeytin Dalı Harekatı’nın harekatın piyasaya etkisinin oldukça sınırlı olduğunu, bu gelişmenin, küresel piyasaların son derece likit olduğu bir döneme denk geldiğini, bu durumun, diğer bütün riskler karşısında iyi bir sonuç alınmasını sağladığını kaydetti. Ash, “Daha fazla kar elde etmek için yatırımcılar jeopolitik riskleri ve ülke risklerini görmezden gelmekten memnun” ifadesini kullandı.
Borsa tarihi rekor kırdı
Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Borsa İstanbul yeni bir rekor daha kırdı. BIST 100 endeksi gün içinde 118.674.66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı tedirginliklerinin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.
BÖYLESİ 10 YILDA BİR
Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Zeytin Dalı Harekatı’nın piyasalara etkisi ile “Borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Böylesini 8-10 senede bir görürüz” dedi.
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