Yabancılar piyasaların dik duruşuna şaştı kaldı

Harekatın başlaması sonrası Borsa İstanbul yükselişle güne başladı. Dolar TL karşısında değer kaybını sürdürdü. Yatırımcı taleplerinde artış yaşandı. Tüm bu yaşananlar, uluslararası piyasada büyük bir şaşkınlık yarattı. Şavaş durumunda olan bir ülkede piyasalarının bu denli güçlü durması ‘beklenmedik bir durum’ olarak nitelendirildi. Capital Economics’in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson yaptığı açıklamada “Mevcut durum, geçen hafta gördüğümüz satışın bir yansıması olabilir. Fakat oldukça sınırlı piyasa etkisi karşısında şaşırdım” ifadelerini kullandı.

PİYASALAR KÂRLI

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, yaptığı açıklamada, şu ana kadar Zeytin Dalı Harekatı’nın harekatın piyasaya etkisinin oldukça sınırlı olduğunu, bu gelişmenin, küresel piyasaların son derece likit olduğu bir döneme denk geldiğini, bu durumun, diğer bütün riskler karşısında iyi bir sonuç alınmasını sağladığını kaydetti. Ash, “Daha fazla kar elde etmek için yatırımcılar jeopolitik riskleri ve ülke risklerini görmezden gelmekten memnun” ifadesini kullandı.