Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yaklaşık 58 milyon lira değerindeki yat Cyclone, dünya sularına açılıyor

Türk üretimi 'Cyclone' isimli mega yat yaklaşık 58 milyon lira (14 milyon euro) fiyatıyla dünya sularına açılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk şirketi tarafından üretilen 14 milyon euroluk lüks yat 'Cyclone', dünyaya açılıyor. Üretici firmanın 20'nci yıldönümüne özel olarak hazırladığı, denizi ayaklar altına alan kamaraları ile dikkat çeken yat, Fransa'nın Monaco şehrinde sergilenmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Mega yat hakkında bilgi veren Boatshow Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, "Mega yat, 4-9 Ekim'de de Viaport Marina Tuzla'da Boatshow Eurasia'nın Türkiye lansmanı ile görücüye çıkacak" dedi.
 
Karaduman, ''Teknenin boyu 43.8 metre, eni 8.38 metre. Teknenin içerisinde bir tane master kabin, bir tane vip kabin, 2 tane de misafir kabini var. Aynı zamanda 6 kişilikte personel kabini bulunuyor. Tekne sahibinin tamamen isteğine göre ve istediği dizayna göre yapılmış bir tekne. Yüzde yüz yerli üretim bir tekne. Üretici firma aynı zamanda daha önce Monaco'da yapılan boatshow 4 tane ödül sahibi ve bununla beşinciyi almaya Monaco'ya gidecek olan tekne, sonrasında bizim fuarımıza gelecek.'' dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
7 Alman milletvekili Konya'daki NATO üssünde

7 Alman milletvekili Konya'daki NATO üssünde

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA