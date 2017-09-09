Yaklaşık 58 milyon lira değerindeki yat Cyclone, dünya sularına açılıyor

Türk şirketi tarafından üretilen 14 milyon euroluk lüks yat 'Cyclone', dünyaya açılıyor. Üretici firmanın 20'nci yıldönümüne özel olarak hazırladığı, denizi ayaklar altına alan kamaraları ile dikkat çeken yat, Fransa'nın Monaco şehrinde sergilenmek üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Mega yat hakkında bilgi veren Boatshow Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, "Mega yat, 4-9 Ekim'de de Viaport Marina Tuzla'da Boatshow Eurasia'nın Türkiye lansmanı ile görücüye çıkacak" dedi.

Karaduman, ''Teknenin boyu 43.8 metre, eni 8.38 metre. Teknenin içerisinde bir tane master kabin, bir tane vip kabin, 2 tane de misafir kabini var. Aynı zamanda 6 kişilikte personel kabini bulunuyor. Tekne sahibinin tamamen isteğine göre ve istediği dizayna göre yapılmış bir tekne. Yüzde yüz yerli üretim bir tekne. Üretici firma aynı zamanda daha önce Monaco'da yapılan boatshow 4 tane ödül sahibi ve bununla beşinciyi almaya Monaco'ya gidecek olan tekne, sonrasında bizim fuarımıza gelecek.'' dedi.