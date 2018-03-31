Yapay zekanın dâhileri İstanbul’da buluşuyor

‘Türkiye. Bugün. Şimdi.’ sloganıyla başlayacak zirve, yapay zekanın ‘Einstein’ları başta olmak üzere 100’e yakın fikir önderini bir araya getiriyor. 2010 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin marka etkinliği haline gelen Teknoloji Zirvesi, yine ses getirecek konu ve konuşmacıları bir araya getiriyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılacağı zirvenin bu yılki konuşmacıları arasında yapay zeka konusunda dünyanın öncü isimlerinden Profesör Stuart J. Russell, GSM Operatör Birliği (GSMA) Genel Direktörü Mats Granryd, IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High ile TBWA Global Kreatif ve İçerik Direktörü Theodor Arhio yer alıyor.

AKILLI TEKNOLOJİ MESAİSİ

Bugüne kadar 700’e yakın yerli ve yabancı fikir önderini ağırlayan ve eş zamanlı oturumlarla toplamda 35 bini aşkın ziyaretçi ile 450 bin takipçinin dijital platformdan izlediği Teknoloji Zirvesi’nin bu yıl da 100 binlerce kişiye ulaşması bekleniyor. Teknoloji Zirvesi’nin ana teması ‘İnsan için teknoloji’ ve ‘Türkiye yapar’ olacak. Zirvede, Türkiye’nin teknolojide geldiği konum ve Türkiye’nin neleri başardığı masaya yatırılacak. Ayrıca, yapay zeka, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi gibi konular ele alınacak.