Yapboz tahtasındaki hocalara cevap günü

Büyüme rakamları bugün açıklanıyor. Türkiye, geçen yıla ilişkin beklenen yüzde 7’nin üzerindeki büyüme performansını ortaya koyması durumunda İrlanda’nın ardından OECD ülkeleri arasında ikinciliğe yerleşerek dünyanın üretim motoru Çin’i geride bırakacak. Böylece Türkiye bu performansıyla, büyümeyle ilgili tahminleri ‘yapboz tahtası’na dönen ‘sıfırcı hocalar’a en güzel cevabı vermiş olacak. Aralarında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu birçok kurum Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini sürekli revizyona tabi tutmuş, bazıları yıl boyunca 5 kez değişikliğe gitmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise 2017 yılı büyümesinin yüzde 7-7.5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile OECD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.3’lük, ikinci çeyreğinde yüze 5.4’lük ve üçüncü çeyreğinde ise yüzde 11.1’lik büyüme kaydetti. Öncü veriler dikkate alındığında, son çeyrekte de söz konusu performansın sürmesi bekleniyor.

BEKLENTİ YÜZDE 7.3

Bu doğrultuda beklenti anketine katılan ekonomistler, büyümenin 2017’nin son çeyreğinde yüzde 7.1 ve yılın tamamında ise yüzde 7.3 olmasını öngörüyor. DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun Gödek “İçeride devreye sokulan teşviklerin etkisi artan ihracatla desteklenince yıllık büyüme rakamının yüzde 7’lere ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Cem Eroğlu ise açıklanacak 4.çeyrek büyümesinin güçlü bir görünüm sergilemesini ve 2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 7.2 büyümesini beklediklerini söyledi. TEB Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık da geçen yıl özellikle KGF’nin desteğiyle GSYH büyüme hızının yüzde 7.2 seviyesine yükselebileceğini belirtti. Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Girgin ise yüzde 7 ile yüzde 7.5 arasında bir büyüme performansı beklediğini söyledi.