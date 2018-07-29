Yapılandırılan prim 24 milyara ulaştı
Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında başvuru için son 3 gün kaldı. Vergi daireleri ve SGK müdürlükleri hafta sonu da mesai yapıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yapılandırılan prim borcunun 24 milyara yaklaştığını söyledi.
Vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süresi 31 Temmuz’da doluyor. Başvuru süresinin önümüzdeki hafta salı günü sona erecek olması nedeniyle vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlükleri hafta sonu da mesai yapıyor. İnternet üzerinden de alınan başvurular için esnaftan gelen 1 ay erteleme talebi konusunda ise şu ana kadar yeşil ışık yakılmazken uygulamaya yoğun ilgi sürüyor. Sadece prim borcu için 633 bin başvuru olurken yapılandırılan prim borcu tutarı da 24 milyara yaklaştı. Rakamları paylaşan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23.7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi.
KREDİ ALABİLECEKLER
Selçuk “Yine bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4.1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur” dedi. Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı 81 ildeki il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edeceğini aktardı. Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, ‘Borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek.”
Sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecekler
Bakan Selçuk, BAĞKUR’lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini ifade etti. Genel sağlık sigortalılarına da yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık tarihine kadar ödeme imkanı verildiğini vurgulayan Selçuk, genel sağlık sigortalılarının bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğine dikkati çekti.
18 taksit imkanı
Yapılandırmada son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu anımsatan Selçuk, ilk taksit ve peşin ödeme süresinin 31 Ağustos olduğunu, ödemelerin 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabileceğini belirtti. Selçuk, vatandaşların 31 Temmuz’a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı, özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerine inandığını ifade etti.
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