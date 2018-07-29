Yapılandırılan prim 24 milyara ulaştı

Vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süresi 31 Temmuz’da doluyor. Başvuru süresinin önümüzdeki hafta salı günü sona erecek olması nedeniyle vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlükleri hafta sonu da mesai yapıyor. İnternet üzerinden de alınan başvurular için esnaftan gelen 1 ay erteleme talebi konusunda ise şu ana kadar yeşil ışık yakılmazken uygulamaya yoğun ilgi sürüyor. Sadece prim borcu için 633 bin başvuru olurken yapılandırılan prim borcu tutarı da 24 milyara yaklaştı. Rakamları paylaşan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23.7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi.

KREDİ ALABİLECEKLER

Selçuk “Yine bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4.1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur” dedi. Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı 81 ildeki il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edeceğini aktardı. Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, ‘Borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek.”