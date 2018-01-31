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Yapılandırma ve MTV taksit ödemelerinde son gün

Yeniden yapılandırılan borçlar ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) taksit ödemeleri için belirlenen süre bugün sona erecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksiti ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksiti ödeme dönemleri ile 2018 yılına ait MTV'nin 1. taksit ödemeleri için verilen süre bugün dolacak.

Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini GİB'in internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde, herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Ödemeler esnasında muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla tüm vergi daireleri bugün saat 19.00'a kadar açık bulundurulacak.

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