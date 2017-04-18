Yapısal reformlar için kollar sıvandı
Referandum sonrası köklü bir değişim sürecine girerek güçlü bir istikrar sağlamayı hedefleyen hükümet, yapısal reformlar için kolları sıvadı
Referandum sonrası köklü bir değişim sürecine girerek güçlü bir istikrar sağlamayı hedefleyen hükümet, yapısal reformlar için kolları sıvadı
PERSONEL REJİMİ: Kamu personel rejimi ve kıdem tazminatı fonu yaşama geçirilecek. Taşeron işçiler kadroya alınacak.
VERGİ ADALETİ: Gelir Vergisi Yasası yaşama geçirilecek. KDV, Vergi Usul Kanunu'nda da vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.
YAPILANDIRMA UZUYOR: Vergi borçlarının yapılandırılmasında yeni bir fırsat daha verilecek.
ÜRETİM PAKETİ: Üretim reformu paketi Meclis'e gönderilecek. Bu kapsamda teşvikler yeniden gözden geçirilecek.
YATIRIMLAR HIZLANACAK: Mega projeler, altyapı yatırımları hızlanacak. Yatırımların önü açılacak.
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