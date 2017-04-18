Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yapısal reformlar için kollar sıvandı

Referandum sonrası köklü bir değişim sürecine girerek güçlü bir istikrar sağlamayı hedefleyen hükümet, yapısal reformlar için kolları sıvadı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Referandum sonrası köklü bir değişim sürecine girerek güçlü bir istikrar sağlamayı hedefleyen hükümet, yapısal reformlar için kolları sıvadı
 
PERSONEL REJİMİ: Kamu personel rejimi ve kıdem tazminatı fonu yaşama geçirilecek. Taşeron işçiler kadroya alınacak.
 
VERGİ ADALETİ: Gelir Vergisi Yasası yaşama geçirilecek. KDV, Vergi Usul Kanunu'nda da vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.
 
YAPILANDIRMA UZUYOR: Vergi borçlarının yapılandırılmasında yeni bir fırsat daha verilecek.
 
ÜRETİM PAKETİ: Üretim reformu paketi Meclis'e gönderilecek. Bu kapsamda teşvikler yeniden gözden geçirilecek.
 
YATIRIMLAR HIZLANACAK: Mega projeler, altyapı yatırımları hızlanacak. Yatırımların önü açılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA