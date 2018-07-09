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Yargıtay iş yerinde uyuyan arkadaşının fotoğrafını çeken işçiyi haksız buldu

Yargıtay, aynı iş yerinde çalışan arkadaşının uyurken ki fotoğrafını çekip Facebook’ta yayımlayan işçiyi haksız buldu. Kararda, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini işaret edilerek, yerel mahkemenin mahkumiyet kararının yerinde olduğunu işaret edildi.

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KEMAL T. işyerinde uyudu. Ağzı açık bir biçimde uyuyan T.’nin ağzına bir kalem yerleştiren iş arkadaşı Mustafa K., T.’nin bu halinin fotoğrafını çekerek Facebook’ta yayımladı.
 
Fotoğrafın yayılması üzerine T. ile K. arasında tartışma çıktı. T., k. hakkında dava açtı. Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 yıl önce sonuçlandı. Mahkeme Mustafa K.’yi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûm etti.
 
MAHKUMİYET KARARI ONANDI
Karar için temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmederek onama kararı verdi.
 
SAYGINLIĞI RENCİDE EDİLDİ
Kararda Mustafa N.’nin saygınlığının rencide edildiği, uyurken ki halinin de özel yaşam alanı kapsamında olduğuna işaret edildi.
 
5 YILA KADAR HAPİS
Yasaya göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

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