Yargıtay iş yerinde uyuyan arkadaşının fotoğrafını çeken işçiyi haksız buldu

KEMAL T. işyerinde uyudu. Ağzı açık bir biçimde uyuyan T.’nin ağzına bir kalem yerleştiren iş arkadaşı Mustafa K., T.’nin bu halinin fotoğrafını çekerek Facebook’ta yayımladı.

Fotoğrafın yayılması üzerine T. ile K. arasında tartışma çıktı. T., k. hakkında dava açtı. Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 yıl önce sonuçlandı. Mahkeme Mustafa K.’yi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûm etti.

MAHKUMİYET KARARI ONANDI

Karar için temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmederek onama kararı verdi.

SAYGINLIĞI RENCİDE EDİLDİ

Kararda Mustafa N.’nin saygınlığının rencide edildiği, uyurken ki halinin de özel yaşam alanı kapsamında olduğuna işaret edildi.

5 YILA KADAR HAPİS

Yasaya göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.