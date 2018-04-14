Yarı zamanlı çalışma düzenlemesiyle ilgili Hükümet: Bu hakkı biz kadın çalışanlara da erkek çalışanlara da aynı şekilde getiriyoruz

Sarıeroğlu, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması"ndaki konuşmasında, AK Parti iktidarları döneminde kamu görevlileri ve sendikal hayatla ilgili yapılan mevzuat düzenlemeleri sonrasında örgütlenmenin yüzde 70'ler seviyesine geldiğini, 666 bin kadın kamu görevlisinin sendikalı olduğunu kaydetti.

Sayıların yönetim kademesindeki kadın sayısıyla örtüşmediğine işaret eden Sarıeroğlu, "Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının kadın komitelerini, komisyonlarını önemsiyorum ama bunun asla sendikaların, meslek örgütlerinin yönetim kademesinde kadınların daha fazla yer almasının alternatifi olmadığına inanıyorum. Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer alması için daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Jülide Sarıeroğlu, kamuda kadın çalışan oranının 2002'de yüzde 12 seviyesindeyken, şu anda yüzde 40 seviyesine geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kadınların çalışma hayatındaki koşullarını iyileştirme adına son 16 yıldır devrim niteliğinde düzenlemeler yapılıyor. Hem sendikal hayat hem de kadınlar açısından yaptığımız düzenlemeler bugün bu tabloyu oluşturdu. Geçmişte sadece toplu görüşme yapılırken, 2010'da yapılan referandumla Anayasa'da yaptığımız değişiklikle, artık toplu sözleşme hakkı kamu çalışanlarına geldi. Kamu çalışanlarının sorunlarını toplu sözleşme masasında çözüme odaklı olmadan, sosyal diyalog mekanizmalarını da geliştiren anlayışlar ve platformlar oluşturduk. Göreve geldiğim an ilk içinde bulunduğum çalışma, kamu görevlileriyle toplu sözleşme süreciydi. Toplu sözleşme masasının konusu olmayan birçok başlık vardı, özellikle kadınlarla alakalı gelen tekliflerin yetersiz olduğunu ifade ettim. Sorunların sadece 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kalmaması için Kamu Personel Danışma Kurulumuzun daha etkin ve verimli çalışması konusunda bir söz vermiştim. Göreve geldiğimden itibaren kurulu 2 defa topladık, bir alt komisyon oluşturduk. Gerek Devlet Personel Başkanlığımız gerekse memur konfederasyonları ve sendikalarımız hem hizmet kolları bazında hem genel konularda çalışmalarını yapıyor. İnşallah yakın zamanda 4B statüsünde çalışan kardeşlerimizin izin konusunda bizlere sürekli ilettikleri taleplerinin gereğini yerine getireceğiz. Şimdiden bunun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

- Yarı zamanlı çalışma

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması adına özel sektörde ve kamuda çalışan kadınlar açısından önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Sarıeroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İzin sürelerini, süt izni sürelerini artırdık. Bunun yanında ücretli izin sürelerinden sonra birinci çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay tam maaş alarak yarı zamanlı çalışma imkanı getirdik. Evlat edinmeler bunun içindeydi. Çocuklar okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkanıyla ilgili bir düzenleme yaptık, 2016'da. İşçilerle alakalı düzenlemenin yönetmeliği çıkmıştı ama kamu çalışanlarıyla alakalı düzenlemenin yönetmeliği henüz uygulamaya girmemişti. Daha önceki bakanlarımız çalışma yapmışlardı ama hükümet değişikliği dönemlerine denk geldiği için her defasında kadük duruma düşmüş. Bu dönemde biz göreve geldiğimizde tekrardan bakanlıklara ilettik yönetmelik taslağını ve görüşlerini aldık. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında tekrar bir sunum yaptım. Sayın Başbakanımızın kapsamıyla alakalı bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı inşallah kısa süre içerisinde, bu hafta tamamlamayı planlıyoruz. Bu yönetmeliği de inşallah çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız. Yarı zamanlı düzenleme sadece kadınlarla ilgiliymiş gibi bir algı var. Bu hakkı biz kadın çalışanlara da erkek çalışanlara da aynı şekilde getiriyoruz. Aileler kendi içinde bununla ilgili kararlarını verecek. Bu anlamda gerekli tercih imkanlarını en doğru şekilde, çalışanlarımız açısından en uygun şekilde oluşturacağız. Bunu da inşallah kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz."