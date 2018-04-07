Yaş çayda 164,5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak
ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 164 milyon 530 bin lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.
- AA
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin 9 Nisan Pazartesi günü üreticilerin hesabına aktarılacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2017 yılı yaş çay sezonunda ürün destekleme bedeli olarak üreticilerimizin almaya hak kazandığı 164 milyon 530 bin lira, 9 Nisan Pazartesi günü itibarıyla ilgili banka hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimiz 10 Nisan Salı gününden itibaren hesaplarındaki parayı çekebileceklerdir."
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